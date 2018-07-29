亞運棒球》中國長期備戰來勢洶洶 台灣恐有番苦戰

亞運台灣隊在台持續揮汗操兵。（記者羅志朋攝）

〔記者羅志朋／新北報導〕2018年雅加達亞運棒球項目，台灣隊有機會和中國交手，這次中國來勢洶洶，屆時勢必是場硬仗，這一關並不好過。

亞運中國總教練為美籍的麥拉倫（John McLaren），他執教中國隊多年，過去曾為西雅圖水手和華盛頓國民總教練。今年亞運中國派選手到美國，直接組隊參與獨立聯盟比賽，雖然所屬球隊輸多贏少，但經過高強度賽事磨練，加上引進美式訓練，整體實力不容忽視。

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亞運中國隊24人名單，其中半數是去年經典賽班底，包括在美職海盜小聯盟體系打拚的投手宮海成，另外，能投能捕又能打的孟偉強，曾被日媒封為「中國版大谷翔平」，他曾拿過中國棒球聯賽全壘打和打點王，去年經典賽曾對日本登板投球，飆出145公里速球，中繼前3局未掉分，直到第4局投球才失分，讓日本隊大為驚艷。

亞運若對中國，台灣有非贏不可壓力，總教練許順益認為，對戰台灣，中國求勝心特別強，加上他們到美國移訓比賽，實力又更強，打者長期面對美國投手，根本不怕快速球，所以投手準度比速度更重要。

台灣隊長林加祐表示，中國棒球進步很多，還有投手可表飆破150公里，對上他們，台灣球員會有壓力，沒有必勝的把握。