中職》周磊一軍首次先發勝 兄弟連勝悍將

兄弟先發投手周磊生涯一軍首次先發勝。（記者方賓照攝）

〔記者林宥辰／新北報導〕由於陳琥受傷，今天中信兄弟推出周磊面對富邦悍將，周磊投出5局無失分表現，搭配兄弟後援投手群強勢守成，終場3:1險勝富邦悍將，週末3連戰以2勝1敗作收。

周磊首局被陳品捷擊出三壘安打，但穩定下來解決中心打者林哲瑄、林益全，5局下單局被擊出2支安打，面對前兩打席都敲安的陳品捷，讓他擊出滾地球，再讓林哲瑄擊出中外野飛球接殺，完成5局投球，總計投5局用74球、僅1次四壞球保送。

請繼續往下閱讀...

中信兄弟今年選秀會首輪選進的新任守護神李振昌，則是連兩天登板，兩場都收下救援成功，目前出賽3場就有1勝2救援，且尚未被任何打者上壘。

周磊今年轉任先發，在二軍表現出色，前次二軍出賽投7局僅被擊出1支安打。周磊說，今年在二軍調整，以往不常投的球種都試著去投，「今天對自己的滑球比較滿意，都有投到想投的位置，無論先發或後援，只要能上場投球就好。」

周磊說，面對危機時，教練特別提醒他將球壓低，這場球比起前次先發，比較不緊張。

中信兄弟總教練史耐德說，周磊今表現優異，「他的各種球種都能有效發揮，破壞打者平衡，給了我們5局好投。春訓時觀察他，3種球種都有一定的控制能力，因此跟教練團決議讓他轉任先發。」至於是否下周再讓周磊先發，史耐德說還要觀察陳琥的狀況，「教練團應該都喜歡這場球看到的狀況，不過還要視陳琥的傷勢而定。」

兄弟先發投手周磊。（記者方賓照攝）

兄弟先發投手周磊。（記者方賓照攝）

兄弟先發投手周磊。（記者方賓照攝）