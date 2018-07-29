瓊斯盃》 彭詩晴砍19分 台灣藍隊力退南韓奪第三

彭詩晴（左）。（記者林正堃攝）

〔記者粘藐云／新北報導〕瓊斯盃壓軸好戲「台韓大戰」今晚登場，吸引逾3500名觀眾進場，台灣藍隊不負眾望，在彭詩晴、鄭伊秀合砍37分的帶領下，以76：60擊敗南韓，本屆瓊斯盃以3勝2負、第3名作收。

台灣藍隊昨晚大勝印度，今上半場延續氣勢，彭詩晴一人單節獨拿10分，加上黃凡珊三分球3投3中繳出9分，兩人聯手率隊取得領先。

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易籃再戰，朴慧真單節攻下11分，率領南韓一路緊咬，決勝節，鄭伊秀單節繳出11分，台灣藍隊守住領先優勢，最終以16分差收下勝利，也為今年的瓊斯盃畫下完美句點。

彭詩晴繳出全隊最高19分、4籃板，鄭伊秀18分、6籃板次之，黃凡珊11分；南韓林英熙繳出最高20分、朴慧真14分次之。

本屆最有價值球員由紐西蘭艾許蕾獲選，最佳五人分別是劉希曄、黃品蓁、艾許蕾、日本林咲希以及南韓林英熙。

黃凡珊（中）、彭詩晴（右）上半場外線神準。（記者林正堃攝）

鄭伊秀上籃得分。（記者林正堃攝）

黃凡珊。（記者林正堃攝）

包喜樂。（記者林正堃攝）

黃英利上籃得分。（記者林正堃攝）

彭詩晴繳出全隊最高19分、4籃板。（記者林正堃攝）

彭詩晴繳出全隊最高19分、4籃板。（記者林正堃攝）

彭詩晴繳出全隊最高19分、4籃板。（記者林正堃攝）

鄭伊秀。（記者林正堃攝）

鄭伊秀（左）。（記者林正堃攝）