MLB》安打王抨擊大聯盟官方 指彈力球讓人看不下去

大聯盟安打王羅斯。（資料照，今日美國）

〔體育中心／綜合報導〕語出驚人死不休的大聯盟史上安打王羅斯（Pete Rose）又有意見了！這次他在受訪中表示，他已經沒辦法觀看現代棒球的比賽了，同時譴責越來越多的三振與全壘打，以及球員基本動作的的缺失。他同時也深信大聯盟官方對球有動過手腳。

羅斯說：「我會一直爭論到我死為止。現在的球太彈了，聯盟會說沒有因為他們必須這樣說。上次我在天使主場看到一顆球從休息區後方反彈到第二層看台上，我知道這一定有什麼問題。」

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羅斯說：「我看到哈波打出一支420英呎的斷棒全壘打，而這是不太會發生的。現在的每個球員都好像重砲手一樣，每天在官網跟ESPN上看到的精華都是全壘打影片讓人厭煩。」

羅斯無法理解這種進攻方式，他認為將球打進場內的隊伍能比採全有全無式揮擊、去追求長打的球隊更能獲得成功。「比起洋基對我更喜歡紅襪隊。」羅斯說，「因為他們能把很多球打進場中。能把很多球打進場中才能獲得世界大賽冠軍。」

「這對棒球並不好。」羅斯說道，「我認為大聯盟主席曼佛瑞（Rob Manfred）不會喜歡現在這樣。我們需要更平衡的棒球。」

儘管時代變化，羅斯表示他仍有喜歡的球員，而目前紅人隊的沃托（Joey Votto）、紅雀隊的卡本特（Matt Carpenter）、天使隊楚奧特（Mike Trout）、太空人隊艾圖維（Jose Altuve）和國民隊的哈波（Bryce Harper）等人是他最為欣賞。

羅斯說：哈波必須讓他的屁股動起來，不然他和國民隊會束手無策。我不在乎他會不會打出90支全壘打，我只知道哈波2成15的打擊率不會讓他們贏球。

羅斯生涯擊出4256支安打，但由於曾經涉及賭球，使得這位安打王始終被拒於名人堂之外。不過日前他在幫民眾簽名時，在簽名球上寫下「很抱歉我賭了棒球」，令人完薾。