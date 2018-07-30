環法自由車大賽 英國車手湯瑪斯封王

〔中央社〕英國好手湯瑪斯（Geraint Thomas）今天在最後1站比賽中保住領先者黃衫，漂亮贏得生涯第一座環法自由車大賽（Tour de France）冠軍。

現年32歲的湯瑪斯是英國天空車隊（Team Sky）好手，他以幾乎完美的表現，成為歷來第3位贏得環法冠軍的英國人。

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這也是天空車隊在最近7屆環法大賽中贏得的第6座冠軍，而且沒有跡象顯示天空車隊短期內將會喪失主宰地位。

Sunweb車隊的荷蘭好手杜穆林（Tom Dumoulin）總成績以1分51秒之差，名列亞軍。衛冕者、也是天空車隊名將弗魯姆（Chris Froome）以2分24秒之差，獲得季軍。

環義大利賽（Giro d’Italia）冠軍弗魯姆未能擊敗湯瑪斯封王，也證明想要同年包辦環義和環法大賽冠軍是何其困難。

湯瑪斯昨天比完倒數第2站後，已篤定可以拿下本屆環法大賽冠軍。

今天最後一站比賽從烏耶（Houilles）至巴黎市中心的香榭麗舍大道（Champs Elysees），全程116公里，湯瑪斯在過程中提前暢飲香檳慶祝，然後和眾好手一同衝線抵達終點。挪威好手克里斯托夫（Alexander Kristoff）贏得最後一站勝利。