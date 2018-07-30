MLB》瓊斯、霍夫曼領銜 6大傳奇巨星進駐名人堂

2018年名人堂入主儀式。（USA TODAY Sports）

〔體育中心／綜合報導〕2018年棒球名人堂入主儀式今圓滿落幕，瓊斯（Chipper Jones）、托米（Jim Thome）、霍夫曼（Trevor Hoffman）、葛雷洛（Vladimir Guerrero）等6位傳奇球星，攜手進駐古柏鎮。

瓊斯大聯盟生涯19年全效力勇士，曾獲年度MVP、2屆銀棒獎、打擊王，生涯8度入選明星賽，1995年獲世界大賽冠軍，2012年於主場退休後，隔年入主勇士隊名人堂，所屬的10號球衣也被球團退休。

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瓊斯上台致詞時，除了感謝帶過他的教練與昔日隊友，並向父母致上最高的謝意，也向一直以來支持他的勇士球迷深情喊話，「你們是我從來不想去別的地方打球的原因，我很榮幸能戴著勇士球帽進駐名人堂。」

傳奇瓊斯生涯19年都效力勇士。（美聯社）

重砲托米含淚感謝在小聯盟時期栽培他、成為一輩子心靈導師的Charlie Manuel，也感謝生涯效力過的6支球隊，「在大聯盟圓夢，最棒的部分並不是結果，而是和大夥一起走過的旅程、讓一切變得有可能，棒球非常美麗，我很開心我能永遠為它付出。」

「地獄喪鐘」霍夫曼則說，30年前他曾是個表現掙扎的游擊手，從沒想過像今天這樣的光榮時刻，如今他靠著招牌極品變速球，成為讓對手聞風喪膽的終結者，18年生涯勇奪601次救援成功，霍夫曼說：「當人們竭盡全力、讓事情有轉機，就會有最棒的結果。」

托米入主名人堂感性致詞。（美聯社）

霍夫曼是傳奇終結者之一。（美聯社）

葛雷洛成為首位入主名人堂的多明尼加裔野手，致詞時提到今天同時也是祖國的父親節，讓一切顯得更加特別，他選擇戴著天使球帽進入名人堂，「當我還是球員時，我總是說、我想用球棒來講話，現在我不打球了，我很高興我能站在這，跟你們說話。」

老虎傳奇強投莫里斯（Jack Morris）過去15年沒能進駐名人堂，今年與明星隊友崔莫（Alan Trammell）一同被現代棒球委員會選進，得以長駐古柏鎮，致詞時形容能與昔日隊友同年入選，彷彿夢想成真，「我們在1977年一起被球團簽下，在底特律一同打了13年球，42年後，我們來到古柏鎮，哇！」

葛雷洛是首位進駐名人堂的多明尼加裔野手。（美聯社）

老虎隊莫里斯與崔莫。 （法新社）