MLB》加盟洋基首先發 哈普6局好投主場摘勝（影音）

〔體育中心／綜合報導〕洋基今在主場以6：3擊敗皇家，首披條紋球衣登板的哈普（J. A. Happ），主投6局僅失1分，加盟洋基首戰就摘勝投，沉穩表現獲總教練和搭檔捕手高度評價。

上週從藍鳥被交易到洋基，哈普加盟首戰就在主場先發，前5局展現投球壓制力，只挨1支一壘安打無失分，6局上雖被培瑞茲（Salvador Perez）擊出陽春砲首度掉分，仍用96球投完6局，取得勝投資格退場休息。

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隊友打線發揮高效率，全場合敲9支安打得到6分，包括希克斯（Aaron Hicks）首局擊出的兩分砲，皇家雖在比賽後半連敲2發陽春彈，最終仍以3：6輸球。哈普加盟洋基後首場先發就摘勝，也是本季個人第11場勝投。

哈普賽後表示，若說沒壓力就是騙人的，剛來到一支新球隊，當然會希望有好的結果，「是他們把你交易過來，當然會有壓力，但跟這些傢伙一起打球很有趣，他們完成很多美技守備，幫助我投完6局。」

洋基首局兩分砲先馳得點。（法新社）

此役哈普先發6局，只被擊出3支安打失1分，送出2次三振另有1保送，這是他相隔4場再度達標優質先發，終止本月0勝3敗窘況，防禦率下修至4.05，搭檔捕手羅邁（Austin Romine）賽後對哈普表現讚不絕口。

「這就是為何我們要找他來，他知道如何投球，知道關鍵時刻要把球投到哪，今天表現真的是專業級水準，他在投手丘上很冷靜，彷彿他之前就在那投過一般，這感覺挺詭異的，彷彿我以前就跟他配過、相當合拍。」羅邁說。

洋基總教練布恩（Aaron Boone）也說，在場邊看哈普投球相當享受，彷彿已經完全融入球隊，「希望他能繼續保持，他會是我們下半季很重要的戰力。」

哈普加盟洋基初先發就摘勝。（法新社）