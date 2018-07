普洛法滑壘遭踹。(美聯社)

〔體育中心/綜合報導〕在遊騎兵今日以4:3擊敗太空人的比賽中,遊騎兵游擊手普洛法(Jurickson Profar)滑上二壘時,竟不慎遭太空人二壘手古利爾(Yuli Gurriel)的釘鞋狠踹爆頭,畫面讓人看了直喊「痛」,他也當場掛彩出血。

不過他在場邊接受治療後又再度回到場上,拚戰精神值得喝采。本場比賽他也繳出4打數2安打的數據、跑回1分,幫助美西分區墊底的遊騎兵,在客場系列戰橫掃龍頭太空人,更是本季第一支3連勝太空人的球隊。

.@JURICKSONPROFAR takes a cleat to the face, but stays in the game. He's tough. He's a baseball player. pic.twitter.com/ONwj3iRmt5