MLB》林子偉神反應策動再見雙殺！ 助紅襪漂亮3連勝（影音）

林子偉策動再見雙殺。（取自MLB官網影片）

〔體育中心／綜合報導〕台灣好手林子偉昨頂替德弗斯（Rafael Devers）進傷兵名單的空缺，被紅襪隊升上大聯盟，今天馬上在對雙城的比賽上場代守，雖然沒有站上打擊區，但2次守備機會沒發生失誤，還反應超快演出再見雙殺守備，助紅襪以3：0守下勝利。

靠著馬丁尼茲（J.D. Martinez）2支帶有打點的安打，紅襪前4局就取得3分領先，林子偉在8局上上場代守游擊，原本的游擊手霍特（Brock Holt）則移防二壘，林子偉接獲茂爾（Joe Mauer）擊出的游擊滾地球，並解決掉一壘往二壘跑的葛洛斯曼（Robbie Grossman）。

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第9局紅襪推出守護神金布瑞（Craig Kimbrel）上場救援，林子偉先接殺雙城多齊爾（Brian Dozier）的游擊平飛球，再逮住回二壘不及的跑者，完成漂亮的再見雙殺，最後紅襪就以3：0拿下勝利，金布瑞收下本季第33次救援成功。

剛從光芒被交易來的紅襪新同學艾歐瓦迪（Nathan Eovaldi），馬上演出7局、4安打、無失分好投，收下本季第4勝。紅襪贏球後，74勝33負的戰績持續傲視全大聯盟，領先美東第二名的洋基達5.5場勝差。

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