MLB》與完美擦肩 勇士紐坎布8.2局無安打比賽（影音）

〔記者李冠霖／綜合報導〕今年表現脫胎換骨的勇士隊二年級投手紐坎布（Sean Newcomb），在今天面對火力強大的道奇隊打線，投出8.2局的無安打比賽。他直到最後一個出局數才被泰勒（Chris Taylor）擊出安打，最終紐坎布以8.2局失1分的成績，幫助勇士以4：1擊敗道奇，拿下本季第10勝。

紐坎布前五局讓道奇隊15上15下，直到第六局才對普伊格（Yasiel Puig）投出四壞保送，打破完全比賽，但此時的他仍沒有被擊出任何安打。第七局他解決掉坎普（Matt Kemp）以及赫南德茲（Enrique Hernandez）後，紐坎布表示，事情變得不一樣了。

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「我走回休息室後，每個人都躲著我。」紐坎布說。其實這是棒球場上的不成文規定，當有個投手正準備要達成一項偉大紀錄時，所有的隊友都會盡量不去跟他說話、甚至是碰觸他。而紐坎布當然知道自己正準備要達成些什麼。「確實，我感到更加興奮。我想要留在場上取得出局數，然後保持著我的表現。」

紐坎布回休息室，身旁幾乎沒有隊友。（USA Today Sports）

勇士隊總教練史尼特克（Brian Snitker）在第八局結束後並沒有將紐坎布換下場，儘管他已經用了多達114球，但他認為這位年輕的小夥子有辦法將比賽完投九局。

九局下，兩出局，兩好兩壞，正當所有人即將見證亞特蘭大史上第三次的無安打比賽時，泰勒成為了紀錄的破壞者，他無情地將94英哩的直球擊向三游間的空檔，是一支安打。隨後總教練史尼特克也將紐坎布換下場。這一刻，紐坎布的心中千頭萬緒，他表示，所有事情都從腦海裡跑了出來，他說：「我很高興能夠走到這一步，但對於那顆穿越防線的球有些懊惱，因為它就只是顆滾地球。」

紐坎布退場後接受眾人歡呼。（法新社）

後續接替上場的投手溫克 （Dan Winker），被馬查多（Manny Machado）敲安後讓紐坎布留在壘上的跑者回來得分，最後勇士以4：1收下勝利，讓這場不夠完美比賽劃下句點。