網球》女單新星誕生！首位2000年後巡迴賽冠軍出現（影音）

達妮洛維琪奪下莫斯科桂冠，創下許多紀錄。（歐新社）

〔體育中心／綜合報導〕女網有一位新星嶄露頭角！17歲的塞爾維亞選手達妮洛維琪（Olga Danilovic）在莫斯科公開賽以幸運落敗者（lucky loser）資格參加會內賽，卻一鳴驚人闖進決賽，並擊敗地主選手波塔波娃（Anastasia Potapova），成為女網首位2000年後出生的冠軍。

2001年出生的達妮洛維琪在會外賽最後一輪落敗，不過幸運的擠進會內，世界排名才187的她一路過關斬將，擊敗3位種子，成為晉級決賽的黑馬，決賽與波塔波娃展開三盤大戰，次盤她錯失了1個賽末點，將比賽帶入決勝盤，終場以7：5、6：7、6：4獲勝，抱走生涯第一座WTA巡迴賽金盃。

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除了抱走獎盃，達妮洛維琪創下許多紀錄，除了是首位2000年出生的WTA巡迴賽冠軍，也是女網首位奪冠的幸運落敗者，更是繼2015年Ana Konjuh在諾丁漢奪冠後最年經的女單冠軍。

決賽中達妮洛維琪共有49記致勝球、46個非受迫性失誤，以生涯首次闖進決賽來說表現相當精采，賽後她也興奮表示：「無法言語可以形容我現在的感覺」。