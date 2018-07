網球》女單新星誕生！首位2000年後巡迴賽冠軍出現（影音）

達妮洛維琪奪下莫斯科桂冠,創下許多紀錄。(歐新社)

〔體育中心/綜合報導〕女網有一位新星嶄露頭角!17歲的塞爾維亞選手達妮洛維琪(Olga Danilovic)在莫斯科公開賽以幸運落敗者(lucky loser)資格參加會內賽,卻一鳴驚人闖進決賽,並擊敗地主選手波塔波娃(Anastasia Potapova),成為女網首位2000年後出生的冠軍。

2001年出生的達妮洛維琪在會外賽最後一輪落敗,不過幸運的擠進會內,世界排名才187的她一路過關斬將,擊敗3位種子,成為晉級決賽的黑馬,決賽與波塔波娃展開三盤大戰,次盤她錯失了1個賽末點,將比賽帶入決勝盤,終場以7:5、6:7、6:4獲勝,抱走生涯第一座WTA巡迴賽金盃。

除了抱走獎盃,達妮洛維琪創下許多紀錄,除了是首位2000年出生的WTA巡迴賽冠軍,也是女網首位奪冠的幸運落敗者,更是繼2015年Ana Konjuh在諾丁漢奪冠後最年經的女單冠軍。

決賽中達妮洛維琪共有49記致勝球、46個非受迫性失誤,以生涯首次闖進決賽來說表現相當精采,賽後她也興奮表示:「無法言語可以形容我現在的感覺」。

.@danilovic_olga has done it! Wins her first WTA title!



Gets the win over Potapova to claim the #moscowrivercup title 7-5, 6-7(1), 6-4! pic.twitter.com/6WwMglSWIf