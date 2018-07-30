MLB》續繳好投 水手岡薩雷斯飆7K擊墜天使

〔體育中心／綜合報導〕本季表現優異的水手左投岡薩雷斯（Marco Gonzales）今對陣天使再度繳出優質好投，登板6局飆7K、被敲7安、兩保送、失兩分。助隊終場8：5擊墜天使。

原先僅是第五號先發投手的岡薩雷斯，因其優異的表現成為本季水手陣中最穩定的先發。本季至今12勝5敗，防禦率3.37。

請繼續往下閱讀...

水手開局就取得7：0的領先。本場比賽加梅爾（Ben Gamel）敲出一支三壘安打，打回1分打點；祖尼諾（Mike Zunino）則敲一支二壘安打貢獻3分打點；高登（Dee Gordon）除了單場揮出3支安打得到3分外，也成功跑出一次盜壘，目前以25次盜壘位居美聯盜壘王；斯潘（Denard Span）同樣敲出3支安打貢獻1分打點。另外他在第七局的一次完美跳接粉碎了天使西蒙斯（Andrelton Simmons）三分全壘打的美夢。

終結者狄亞茲（Edwin Diaz）九局上陣，順利取得領先全聯盟的第39次救援成功。

天使部分，先發投手佩尼亞（Felix Pena）僅投0.1局就被打爆下場，僅1K、被敲6安、失7分。阿普頓（Justin Upton）第五局轟出兩分全壘打，本場比賽共敲3安貢獻3分打點；「神鱒」楚奧特（Mike Trout）則敲1安得2分。

水手在這場勝利後繼續位居美西第二（62勝43敗），僅落後龍頭太空人4場勝差。而運動家則以兩場勝差緊追在後。

續繳好成績的岡薩雷斯。（美聯社）

斯潘的完美跳接。（美聯社）

天使先發佩尼亞。（美聯社）