MLB》剛達成8.2局無安打比賽... 他被爆料曾發表恐同言論

過去言論惹議的紐坎布。（美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕今天差點達成無安打比賽的勇士二年級投手紐坎布（Sean Newcomb），賽後被美媒挖出曾在推特上發表恐同言論。

繼釀酒人明星哈德（Josh Hader）明星賽前被爆出歧視醜聞後，又一位球星被挖出過去發表過不當的言論。現年25歲的紐坎布曾在18歲時於推特上發表一連串恐同言論。

請繼續往下閱讀...

在一連串的推特文中，紐坎布連續使用「F」開頭的歧視字眼，言詞中充滿對於同性戀者的不屑。儘管他已經將那些推文給刪除，仍被網友截圖並公佈於網。

Sean Newcomb is cancelled pic.twitter.com/0KGrXXLm6Z — squid （@NatsSquid） 2018年7月29日

根據賽後的訪問，紐坎布對於過去的言行表示後悔：「這些事很明顯的不應該發生。我對此感到後悔。」

另外，勇士官方也急忙出來滅火：「我們對於此事已經跟紐坎布討論過，他非常的懊悔。不管是多久以前寫的，他都必須為此負起全責。我們認為那些推特是傷人且令人失望的。即使是他在18或19歲PO的，也不能讓此事被容忍。我們將與紐坎布一起努力，試圖恢復他對社群所造成的傷害。」