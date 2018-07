MLB》剛達成8.2局無安打比賽... 他被爆料曾發表恐同言論

過去言論惹議的紐坎布。(美聯社)

〔體育中心/綜合報導〕今天差點達成無安打比賽的勇士二年級投手紐坎布(Sean Newcomb),賽後被美媒挖出曾在推特上發表恐同言論。

繼釀酒人明星哈德(Josh Hader)明星賽前被爆出歧視醜聞後,又一位球星被挖出過去發表過不當的言論。現年25歲的紐坎布曾在18歲時於推特上發表一連串恐同言論。

在一連串的推特文中,紐坎布連續使用「F」開頭的歧視字眼,言詞中充滿對於同性戀者的不屑。儘管他已經將那些推文給刪除,仍被網友截圖並公佈於網。

Sean Newcomb is cancelled pic.twitter.com/0KGrXXLm6Z

根據賽後的訪問,紐坎布對於過去的言行表示後悔:「這些事很明顯的不應該發生。我對此感到後悔。」

另外,勇士官方也急忙出來滅火:「我們對於此事已經跟紐坎布討論過,他非常的懊悔。不管是多久以前寫的,他都必須為此負起全責。我們認為那些推特是傷人且令人失望的。即使是他在18或19歲PO的,也不能讓此事被容忍。我們將與紐坎布一起努力,試圖恢復他對社群所造成的傷害。」

Statement from the Atlanta Braves regarding Sean Newcomb: pic.twitter.com/T9kP9TF5d1