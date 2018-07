NBA》塔圖姆太像自己 布萊恩問：湖人為何不選他？（影音）

布萊恩認為湖人應該選塔圖姆。(資料照,法新社)

〔體育中心/綜合報導〕根據NBA知名訓練師漢蘭(Drew Hanlen)透露,湖人傳奇球星「老大」布萊恩(Kobe Bryant)曾質疑湖人為何不選進綠衫軍新秀塔圖姆(Jayson Tatum)。

身為漢蘭得意門生的塔圖姆,是塞爾提克去年第三順位選進的新星。菜鳥球季表現亮眼,平均13.9分5籃板,三分命中率高達4成34。最後入選新秀第一隊。另外,塔圖姆的籃球偶像正是布萊恩。

My man @jaytatum0 & I have been studying & stealing from @kobebryant since he was 13... Today, we got to work with him! #puresweatfam #details pic.twitter.com/ofK0tdDUfF