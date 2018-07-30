NBA》塔圖姆太像自己 布萊恩問：湖人為何不選他？（影音）

布萊恩認為湖人應該選塔圖姆。（資料照，法新社）

〔體育中心／綜合報導〕根據NBA知名訓練師漢蘭（Drew Hanlen）透露，湖人傳奇球星「老大」布萊恩（Kobe Bryant）曾質疑湖人為何不選進綠衫軍新秀塔圖姆（Jayson Tatum）。

身為漢蘭得意門生的塔圖姆，是塞爾提克去年第三順位選進的新星。菜鳥球季表現亮眼，平均13.9分5籃板，三分命中率高達4成34。最後入選新秀第一隊。另外，塔圖姆的籃球偶像正是布萊恩。

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My man @jaytatum0 & I have been studying & stealing from @kobebryant since he was 13... Today, we got to work with him! #puresweatfam #details pic.twitter.com/ofK0tdDUfF — Drew Hanlen （@DrewHanlen） 2018年7月27日

在漢蘭近日發布的影片中，將塔圖姆的比賽畫面與布萊恩過去的身影做對比，包括攻擊動作等都像極了布萊恩。之後他更將該影片給布萊恩本人親自鑑賞。據漢蘭透露，布萊恩非常喜歡，並還說道：「為何湖人不選他？」

My man @jaytatum0 is a bucket because he studies film & has spent YEARS perfecting his craft. Stole a lot of his best stuff straight from his idol @kobebryant #puresweatfam pic.twitter.com/woNmY9ou82 — Drew Hanlen （@DrewHanlen） 2018年7月15日

2018手握榜眼籤的湖人，最終跳過塔圖姆選了「球哥」波爾（Lonzo Ball）。儘管波爾場內外話題不斷，表現始終沒有塔圖姆穩定，更面臨投籃能力大撞牆的窘境，平均命中率僅3成6、三分命中率3成初、罰球命中率更只有4成5。不過兩人都還只是新秀，究竟孰優孰劣仍有待時間來檢驗。

最近喜當爹的波爾。（資料照，美聯社）