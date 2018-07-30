蘇格蘭女子高球賽》泰國好手艾莉雅奪冠 錢珮芸並列11

泰國女將艾莉雅在蘇格蘭女子公開賽，贏得這場比賽冠軍。（美聯社）

〔記者趙新天／綜合報導〕泰國女將艾莉雅（Ariya Jutanugarn）今天在蘇格蘭女子公開賽，以4回合總計271桿，1桿之差險勝澳洲李旻姬，贏得這場比賽冠軍，同時重返女子高爾夫世界排名第1。

艾莉雅在最後1回合打出6個博蒂、1個柏忌的66桿，贏得本季她在LPGA巡迴賽的第3勝。靠著這1勝，艾莉雅也超越南韓朴仁妃和朴城炫，重返世界球后寶座。去年6月中旬她曾經站上世界第1，但只維持了兩週就被柳蕭然取代。

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最後1回合比賽風勢轉小，氣溫降低，場上女將成績打得不錯，原本是南韓梁熙英最早衝出，艾莉雅打到第6洞吞柏忌時落後兩桿，但她隨後5洞打下4隻小鳥，逆轉超前。

梁熙英後半段火力不繼，還吞了3個柏忌，追趕艾莉雅的競爭者換成李旻姬，這回合她打下5個博蒂、無柏忌，她轉進後9洞連打兩個博蒂時，追成只差1桿，可惜剩下的7洞只在第16洞抓到小鳥，艾莉雅那洞也收博蒂，維持1桿領先到底。

賽後艾莉雅說：「這1勝對我意義非凡，這週我跟桿弟說我真的很想在濱海型球場拿個冠軍，就算這輩子只有1次也夠了，現在我的夢想成真。」

台灣女將錢珮芸今天打出67桿，她在最後5洞打下3個博蒂，排名上升，最後以總計280桿並列11名。對她的年度排名大有幫助。徐薇淩花了74桿，原本這回合打得還算平順，但她在第15洞吞了雙柏忌，總計289桿並列67名。

台灣女將錢珮芸在蘇格蘭女子公開賽並列11名。（LPGA臉書）