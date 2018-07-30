MLB》錄影重播判決幫大忙 響尾蛇5：4橫掃教士（影音）

〔體育中心／綜合報導〕響尾蛇隊今天藉由三支全壘打、兩次錄影重播判決，以5：4擊敗教士，系列賽順利橫掃對手。

「蛇王」高德史密特（Paul Goldschmidt）、波洛克（A.J. Pollock）和阿米德（Nick Ahmed）這場比賽各有一轟。高德史密特開局就轟出一支兩分全壘打，本季累計23轟；波洛克第四局敲出一支陽春砲；阿米德同樣也在第四局加碼一支兩分砲。響尾蛇打線發威，助球隊於第四局取得5：2的領先。

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但教士並不束手就擒。邁爾斯（Wil Myers）先是在第三局敲出一支二壘安追回兩分，艾利斯（A.J. Ellis）第六局再敲一壘安追加一分打點，最後賈維斯（Freddy Galvis）第八局差點敲出兩分全壘打，但經過回放確認只是二壘安，帶有一分打點。終場教士氣力放盡，以一分之差不敵響尾蛇，本季慘遭3：0橫掃。

另一次爭議性的錄影重播輔助發生在第八局。哈斯默（Eric Hosmer）藉由維亞努威瓦 （Christian Villanueva）的一壘安成功上二壘。但經過回放後，在他踏上壘包前，響尾蛇右外野手蘇薩（Steven Souza Jr.）已經成功將球回傳給游擊手阿米德並觸殺他，因此改判出局。

教士總教練格林（Andy Green）表示尊重裁判的判決，但認為賈維斯的二壘安真的很可惜：「就只差幾吋！我們都在等待反攻的契機，而那一刻看來就是關鍵。但至少我們今天拼戰到底，我很喜歡今天的戰鬥。」

今天的頭號苦主是教士先發菜鳥投手盧切斯（Joey Lucchesi）。上場4.1局投3K、被敲六安、丟五分、三保送，防禦率3.74，更慘的是還被敲出三支全壘打。相反的，響尾蛇先發投手巴克霍茲（Clay Buchholz）表現不錯，登板5.2局飆7K、被敲六安、失三分、三保送，本季防禦率2.65。

蛇王（右）開局敲出兩分砲，與隊友馬堤（左）慶祝。（美聯社）

上季因傷報銷的巴克霍茲今表現不錯。（法新社）