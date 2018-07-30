MLB》又是布雷德利！ 警戒區超帥撲接讓全場瘋狂（影音）

〔體育中心／綜合報導〕紅襪今在主場以3：0擊敗雙城，美技守備常客布雷德利（Jackie Bradley Jr.）有最新力作，在警戒區完成超美技撲接，讓全場觀眾轟動如雷。

3局上雙城進攻，威爾森（Bobby Wilson）率先上場打擊，1好1壞時連打2顆界外，接著掌握一顆85.6英哩（約137公里）滑球，出棒將球掃向中外野深處，有機會落地、形成深遠長打。

請繼續往下閱讀...

但紅襪中外野手布雷德利一路追球，在牆邊警戒區縱身飛撲，硬是伸長手將球接進手套，布雷德利接著輕巧翻滾一圈，先減緩力道才碰到全壘打牆，隊友趕緊上前關心、把布雷德利拉起，投手也高舉手套鼓掌致敬。

全場響起轟動的掌聲與讚嘆，紅襪休息室裡也士氣高昂，布雷德利不但演出超美技接殺守備，還俐落向前輕盈翻滾，沒有直接撞上有綠色怪物之稱的全壘打牆，避免讓自己受傷。

大聯盟官方測得，布雷德利在4.4秒內跑了78英呎（約24公尺），計算這顆球有58％的機率形成安打，給予「四星級守備」評價，這是布雷德利本季完成的第8次四星級守備，並列大聯盟最多。

完成超美技受備、還俐落避免受傷，布雷德利說：「我有稍微計算一下風險，但我總是對週遭環境保持警覺，我很自豪知道牆在哪，並知道還有充裕空間完成這個play，我很確定會有一些擦傷跟瘀青，但我會沒事的。」

隊友上前關心布雷德利。（法新社）