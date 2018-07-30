MLB》「推特黑歷史」被挖！ 國民透納緊急道歉滅火

透納發聲明認錯道歉。（法新社）

〔體育中心／綜合報導〕球員推特發文「黑歷史」又一樁！國民人氣游擊手透納（Trea Turner）被發現，6年前曾發表涉及種族歧視與恐同的言論，透納已透過球團發佈道歉聲明，緊急出面滅火。

25歲的透納是國民年輕的當家游擊手，卻在今天成為「球員推特黑歷史」最新當事人，2011至12年間，當時才17、18歲的透納多次在推特發文，內容涉及種族歧視與恐同等爭議字眼。

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I got you Chelsea pic.twitter.com/yWYVsktDDz — Blake Bortles is Elite （@BBBortles5） 2018年7月30日

透納在聲明中表示，對於自己曾在推特不當發言，沒有任何藉口，對於那些推文誠摯感到後悔，「我知道那些瞭解我的人能明白，我那些能被原諒的行為，並不代表我的價值、或者我是誰，但我知道那些言論帶來的傷害，我很抱歉我為球團、我自己還有我熱愛的球賽，帶來這些負面影響。」

國民總管瑞佐（Mike Rizzo）則透過聲明表示，已跟透納談過話，球員知道自己犯錯，已向全隊道歉，「他知道他那些發言不可原諒，會對他的行為負起完全責任，Trea是位好隊友、也是隊上榜樣，這些言論與他為球隊復出的努力無關，他已經跟我還有全隊，為了他的發言道歉了。」