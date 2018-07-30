MLB》聯盟霸權不滿足 紅襪想再添生力軍

葉茲。（資料照，法新社）

〔記者李冠霖／綜合報導〕本季戰績笑傲全大聯盟的波士頓紅襪隊，還想在交易大限前繼續厚植牛棚戰力，放眼季後賽。目前傳出已經看上教士隊的葉茲（Kirby Yates）、遊騎兵隊的凱拉（Keone Kela）以及馬林魚隊的齊格勒（Brad Ziegler）。

今年紅襪隊雖然戰績良好，但牛棚其實沒有非常穩固，除了終結者金布瑞（Craig Kimbrel）以及中繼投手巴恩斯（Matt Barnes）以外，出賽40場以上的投手漢伯利（Heath Hembree）以及凱利 （Joe Kelly），他們的被上壘率以及防禦率都不夠宰制，這對張力龐大的季後賽來說並不是個喜訊。

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紅襪終結者金布瑞。（資料照，法新社）

連今年脫胎換骨的巴恩斯，也不一定能扛住季後賽如此巨大的壓力，因此補強牛棚對於紅襪隊來說，不僅能舒緩上述幾位後援投手的壓力，也可以在張力十足的季後賽多得到一名值得信賴的球員。

巴恩斯。（資料照，USA TODAY Sports）

根據記者Jon Heyman推特指出，目前紅襪隊不僅戰績最好，團隊薪資同樣也是全大聯盟最高的2億3800萬美元，但他們不會太畏懼繳交豪華稅。

本季葉茲在教士隊出賽41場投了39.1局，送出50次三振，被上壘率僅有0.89，是十分優秀的後援投手。凱拉出賽37場，拿到23次救援成功，並且每九局三振數為10.9。

遊騎兵終結者凱拉。（資料照，法新社）

齊格勒今年雖然表現沒有以往優異，但他豐富的經驗以及低肩的投球方式，還是能為牛棚做出貢獻。

馬林魚隊資深後援齊格勒。（資料照，法新社）