MLB》取代「老大」布萊恩 小熊新秀徒手美技成新寵（影音）

波特。（USA TODAY Sports）

〔體育中心／綜合報導〕日前頂替受傷的「老大」布萊恩（Kris Bryant）升上大聯盟後，25歲內野手波特（David Bote）成為小熊球迷的新寵，繼升上來當天敲出價值連城追平轟後，今天再繳單場4支2，還有2次精彩的徒手接球美技，助隊最終5：2擊敗同區紅雀，避免系列賽遭橫掃。

大聯盟官方也將這一氣呵成的流暢守備影片放到推特。

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A beauty by a beast. pic.twitter.com/fMjvwasCSn — Chicago Cubs （@Cubs） 2018年7月30日

小熊本場打線表現最佳的是敲出4安打的索布里斯特（Ben Zobrist），包括首局陽春砲。強棒瑞佐（Anthony Rizzo）第三局也接著開轟。巴耶茲（Javier Baez）則敲出2支二壘安打。先發投手韓德瑞克斯（Kyle Hendricks）先發7局被敲4安打、飆8K，失掉2分，獲得本季第7勝。

紅雀打線只靠著首局歐蘇納（Marcell Ozuna）的2分砲有所建樹，此後8局一籌莫展。

小熊贏球後，目前在國聯中區領先第二名的釀酒人勝差達1.5場。輸球的紅雀則落後小熊8場。

布萊恩左肩發炎進入傷兵名單。（資料照，法新社）