MLB》傷病纏身、教練缺席 巨人仍以8：5敲暈釀酒人（影音）

〔體育中心／綜合報導〕僅管本季傷病頻傳，巨人今天仍在總教練缺席的情況下以8：5敲暈釀酒人，系列賽一勝三敗避免遭釀酒人橫掃。

「功夫熊貓」山度瓦（Pablo Sandoval）第五局敲出一支三壘安打貢獻兩分打點，但在回本壘的時候卻不慎拉傷肌腱，可能將進入傷兵名單；右外野手麥卡琴（Andrew McCutchen）第八局也因為觸身球而受傷下場。

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「功夫熊貓」山度瓦恐進傷兵名單。（法新社）

盡管如此，在巨人波西（Buster Posey）單場五支四，三分打點，赫南德茲（Gorkys Hernandez）擊出本季第12支全壘打帶領下，成功避免被釀酒人橫掃。

巨人近況不佳，近七場輸了六場，賽前正處於四連敗。所幸今天能在又傷兩名球員（山度瓦、麥卡琴）加上總教練波契（Bruce Bochy）缺席的情況下成功止敗。巨人近22場有一半的比賽都無法得到超過兩分，但今天在第三局就打破這個窘境。

巨人先發投手蘇亞雷斯（Andrew Suarez）投六局三振四位打者、被敲八安、保送一人、失四分。釀酒人先發古耶拉（Junior Guerra）則投四局三振五位打者、被敲五安、保送三人、失五分。

針對球隊上下傷勢不斷，今日的致勝英雄波西說：「這也是比賽的一部分，它就是會發生。幾年前我們奪冠的時候也有很多傷兵。並沒有什麼是我們無法掌握的。」

另外值得一提的是，儘管未出席比賽，巨人主帥波契仍藉由這一勝（第1906勝）超越名人堂教練史丹格爾（Casey Stengel ）成為史上第11多勝場的教練。

狂敲四安的波西。（法新社）