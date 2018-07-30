MiLB》15年三大游擊之一 洛磯頭號新秀上3A

洛磯頭號新秀羅傑斯今日被拉上3A。（USA TODAY Sports）

〔記者李冠霖／台北報導〕洛磯隊頭號新秀羅傑斯（Brendan Rodgers）今日被升上小聯盟3A，距離大聯盟僅差一步之遙。在季中MLB官網剛更新的百大新秀排行中，羅傑斯被評選為第六名，同時他也是10大游擊手的第二名。

今年羅傑斯在2A繳出打擊率2成75、上壘率3成42、長打率4成93，攻擊指數（OPS）0.835的成績，擊出42支長打，有17發全壘打、23支二壘安打以及2支三壘安打。根據官方網站給他的評價，他的打擊有60分的高分，力量則是55分，跑壘、傳球、守備分別為50、60、50，總體評價60分（滿分為80，最低為20分）。

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球探報告指出，羅傑斯在本壘板展現出比起多數二游還要優異的打擊技巧，他的右手揮擊速度很快、有著優異的打擊手感能將球擊得很強勁、良好的球種識別能力以及充沛的力量。他能不斷地將球擊得很紮實，缺點是他很少選到保送，而且會有意識地進行拉打。

羅傑斯是在2015年第三順位被選進洛磯隊的游擊手，值得一提的是，當年前三順位全部都是游擊手，狀元史萬森（Dansby Swanson）由響尾蛇選到，後來被交易至勇士隊；榜眼則是太空人隊的柏格曼（Alex Bregman），不過因為陣中有著明星游擊手柯瑞亞（Carlos Correa）卡位，柏格曼已轉至三壘，這兩人目前都在大聯盟穩定出賽，只剩下羅傑斯還待在小聯盟，今年有望在擴編時亮相。

洛磯頭號新秀羅傑斯今日被拉上3A。（法新社）