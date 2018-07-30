RBC加拿大公開賽》球王D.強森奪冠 本季第三座冠軍盃入手

D.強森奪冠。（USA TODAY Sports）

〔記者趙新天／綜合報導〕世界球王D.強森在美巡賽RBC加拿大公開賽，以4回合總計265桿贏得冠軍，這是他在美巡賽的第19勝，也抱回本季第3座冠軍盃。

D.強森最後1回合打出7個博蒂、1個柏忌，66桿完賽。他在開賽之後前兩洞連續博蒂，從原本4人並列領先的局面突圍單飛。雖然比賽中段遇上雷雨，暫停了46分鐘，但D.強森後9洞抓回4隻小鳥，與他同組的南韓安秉勳在第10洞吞了柏忌，差距開始拉大，最後D.強森以3桿之差的265桿贏得冠軍。

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安秉勳和同胞好手金閔輝同以268桿並列第2，美國選手布萊德利269桿排第4。

這週D.強森在加拿大甚受在地球迷歡迎，今天他走上第18洞果嶺時，加拿大觀眾不斷高喊著：「DJ加油！DJ加油！」還有人唱起加拿大國歌，讓他覺得彷彿成了加拿大榮譽公民。D.強森說：「這裡的球迷太棒了，一整週都有好多人來支持我。」

D.強森受到當地民眾歡迎。（法新社）

本季第3勝到手，也意味著D.強森在美巡賽FedEx積分排名第1的地位更加穩固，有助於他爭取年度總冠軍。美巡賽本週進入賽季最後3週賽事，8月23日起展開季後賽。

D.強森奪冠。（USA TODAY Sports）