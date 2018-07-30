不該犧牲選手權益 體育署力挺申復東亞青運

針對台中市政府遭取消主辦東亞青年運動會，台中市政府30日在台北舉行「台中市政府正式向東亞奧會申復繼續主辦2019東亞青年運動會國際記者會」，市長林佳龍出席發表聲明。（資料照，記者方賓照攝）

〔記者粘藐云／綜合報導〕日前東亞奧林匹克委員會（EAOC）在北京召開臨時會，取消台中主辦2019東亞青運，台中市長林佳龍今北上召開國際記者會，向EAOC提出復辦申請，體育署也發布聲明，呼籲國人共同支持，並希望國際社會重視，為台灣與各國選手發聲。

體育署聲明稿指出，針對EAOC貿然取消「2019臺中東亞青年運動會」主辦權，我國總統府、行政院、教育部體育署、台中市政府及中華奧會等相關單位，均於第一時間發布新聞稿同聲譴責，強烈抗議，並強調政府將全力協助臺中市政府及中華奧會，依據合約，據理力爭，向EAOC進行交涉及申復，爭取繼續主辦。

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體育署分別於7月25日及7月26日邀集台中市政府、中華奧會及運動法規專家共同研商，並一致建議先向EAOC理事會提出申復。

此外，貿然停辦東亞青運，犧牲了台灣及東亞地區選手的參賽權益，我國體育界紛紛挺身而出，希望捍衛選手的參賽權。

台中市政府及中華奧會的申復信函也將同步寄送其他原定參與本次賽會的8個國家地區，包含日本、南北韓、香港、澳門、蒙古、關島與中國，呼籲EAOC成員共同重視這個不合理的決議，也希望國人共同發聲，呼籲國際社會重視。