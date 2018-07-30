中職》郭阜林挑戰大廚神 製作創意料理和球迷同樂

統一獅主題日活動，準備以科學麵為主的各式創意料理體驗。（統一獅提供）
〔體育中心／綜合報導〕繼上個月雙獅主題日場外活動，郭阜林Ｘ科學麵推推機遊戲，獲得球迷好評迴響，本週六回台南主場大本營活動再加碼，8/4、5統一獅Ｘ超人力霸王主題活動外，本週末（8/4）賽前，科學麵與統一獅共同合作，特別準備以科學麵為主的各式創意料理體驗，其中包括「科學麵炒麵麵包」、「科學麵聖代」及「科學麵雞排」。
每個品項現場提供300份，贈送給球迷搶先品嚐，科學麵創意料理魅力，當天14:00只要完成科學麵現場拍照打卡指定任務，即可兌換科學麵創意料理一份，當日總數限量900份，換完為止。
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當天除了超美味科學麵創意料理外，週六下午15：50~16：10也特別安排統一獅郭阜林客串主廚，於活動攤位前，挑戰大廚神親自製作創意料理和球迷一起互動，屆時歡迎各位郭粉一起來同樂。
【科學麵創意料理美食體驗】
活動時間：8/4 14：00~兌換完畢
活動地點：台南棒球場一壘棒球大道（萊恩酷商品部對面）
兌換品項：「科學麵炒麵麵包」、「科學麵聖代」及「科學麵雞排」任選其一
兌換資格：持當日比賽門票，並現場拍照打卡完成科學麵指定任務即可兌換科學麵創意料理一份。
兌換數量：總數限量900份
【統一獅Ｘ超人力霸王主題日資訊】
8/4、5 猿ＶＳ獅 台南棒球場 超人力霸王將和巴爾坦星人
8/18、19 象ＶＳ獅 天母棒球場 超人力霸王將和達達星人
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