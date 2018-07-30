路跑》台版箱根驛傳 11月美津濃馬拉松接力賽後天開放報名

MIZUNO馬拉松接力賽8月1日報名正式開跑。（官方提供）

〔體育中心／綜合報導〕國內歷史最悠久、競賽層級最高的「台版箱根驛傳」—2018 MIZUNO馬拉松接力賽，將在11月4日於金山青年活動中心熱血開跑，後天將開放報名。

記者會現場特別邀請到2018太康綠隧接力賽社會組冠軍-馬拉松硬漢 柯世傑及2017 MIZUNO馬拉松接力賽大專乙組冠軍-清大博士生 賴怡廷來分享備戰與訓練心得。

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大專甲組霸主國立體育大學已將連霸數字推向「11」，訓練精實的體大軍團將強勢尋求衛冕，台體、北市大、臺師大等田徑名校，都有機會終結他們的連霸紀錄，去年清華大學順利擋下臺灣大學三連霸，重新奪回冠軍，更以02:38:30破大專乙組大會紀錄。

惠文高中許晏豪（全國馬拉松紀錄保持者許績勝之子）前年高一時最末棒跑出逆轉勝，助惠文首度贏得高中組冠軍，並粉碎三重商工五連霸，去年成功衛冕冠軍，今年惠文高中能否順利衛冕三連霸，或遭三重商工、基市中山、治平高中等校強力阻擋。國中組光榮國中以整齊、均衡的戰力，凝聚並傳遞團隊精神，將要挑戰「10連霸」的超級任務；新竹尖石國中連兩年亞軍，帶給光榮國中不少壓力，實力不容忽視。

社會組一直為美津濃馬拉松接力賽的秒殺組別，吸引全國各路田徑好手參賽，也有不少喜愛路跑的知名藝人-詹宇豪、Lara、郭彥甫、修杰楷、陳意涵等人都曾參賽，享受和隊友並肩作戰的團隊精神。2小時16分30秒大會紀錄，更是等著眾家菁英挑戰。

本活動自8/1開放報名至8/31（各組額滿為止），限額社會組500隊，學生組150隊，每隊報名人數至多十人，名額有限，要搶要快！相關資訊請上報名網址：http://bao-ming.com/index-3207.htm

2018美津濃馬拉松賽事搶鮮報。（官方提供）