MLB》神奇！旅日3年後化身紅雀王牌投手 他道出蛻變關鍵

紅雀投手麥克拉斯。（資料照，USA TODAY Sports）

〔體育中心／綜合報導〕過去3年在日職讀賣巨人效力的投手麥克拉斯（Miles Mikolas），重返大聯盟紅雀隊後繳出佳績，還被ESPN評為是季外最強補強之一，麥克拉斯也透露在日本3年後的進化關鍵。

29歲的麥克拉斯從原本的大聯盟棄將，旅日3年後回歸在今年與紅雀簽下2年合約，本季出賽21場都是先發，繳出11勝3敗、防禦率2.83的出色表現，讓大家都相當好奇旅日到底有什麼「神奇魔法」，對此麥克拉斯表示，其實最大不同就是「環境」。

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麥克拉斯接受《The Athletic》訪問時坦言，在日本投球相對的壓力減輕不少，「這裡是個很好的學習環境，你問我有沒有從3A經驗中學習，當然是有，但是那裡賺的錢更少，而且狀況不太一樣，因為我在日本不用擔心什麼時候又要被升上去或是被降階，又或是要跑到更遠的地方。」

除此之外，麥克拉斯還只出另一個關鍵要素，「過往我在投球完的結束動作都會往一壘方向倒，但現在我盡量保持平衡，這樣也更能幫助我瞄準目標，還有手臂的位置，投出的時候球也比較不會失控。」

麥克拉斯在2012年披上教士戰袍展開大聯盟生涯，但這一路走得並不順遂，之後游走在小聯盟與大聯盟之間，還一度被遊騎兵釋出，麥克拉斯在2015年決定前往日本展開另一段棒球旅程，總計3年在日本巨人隊繳出31勝13敗、防禦率2.18的成績。

雖然在日本獲得重用，但麥克拉斯從未放棄大聯盟夢想，他在今年與紅雀簽下2年1550萬美元合約，麥克拉斯已經蛻變成聯盟頂尖投手群之一，目前11勝的成績排國聯第5，2.83的防禦率也高居第4，是紅雀仰賴的「王牌投手」。