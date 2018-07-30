中職》阪神虎吉祥物出任務 8月18、19日造訪桃猿主場

阪神虎隊派出吉祥物小老虎KI-TA，於8月18日、19日駕到桃園出任務。（Lamigo桃猿提供）



〔體育中心／綜合報導〕Lamigo桃猿隊與全家便利商店共同合作的「全家YOKOSO桃園」即將在8月18日、8月19日登場，下半年的日本風主題趴主題企劃十五番出爐，今公布第一彈同時也是「虎 虎 虎」專案的番外編，阪神虎隊再度派出吉祥物來支援，小老虎KI-TA將於8月18日、19日駕到桃園出任務！



Lamigo桃猿隊與甲子園歷史館合作「虎 虎 虎」專案已在上半季時推出熱情迎賓三彈，阪神虎隊吉祥物To-Lucky也在當時來到全猿主場感受熱烈氣氛，下半年的日本主題趴輪到小老虎KI-TA來到桃園，跟桃園的球迷朋友說哈囉，看看To-Lucky說的熱情10號隊友是不是真的嗨翻全場！



阪神甲子園球場是日本職棒阪神虎隊的主場，也是日本每年春、夏兩季舉辦全國高中棒球聯賽時的指定球場的野球聖地，因此廣為人知。左外野下方設立「甲子園歷史館」，是球迷朋友朝聖日本職棒的必去景點。Lamigo桃猿隊在今年與甲子園歷史館合作「虎 虎 虎」專案，球迷反應熱烈，吉祥物To-Lucky和KI-TA輪番代表阪神虎隊為全家YOKOSO桃園來到台灣，進行台日交流。



謙遜有禮貌的乖巧小虎KI-TA將在8月18日週六下午4點到4點30分於場外舞台區舉辦合影見面會，與台灣的10號隊友及猛虎軍互動留念，並與10號隊友交朋友，炒熱全家YOKOSO桃園開幕的氣氛！