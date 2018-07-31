戴資穎世錦賽上陣、陳偉殷先發戰勇士 今日賽事預告與轉播

世界球后戴資穎世錦賽提拍上陣。（資料照，BadmintonPhoto提供）

各位讀者早安，自由體育替您準備好精采的賽事與轉播囉！

大聯盟方面，台灣旅美投手陳偉殷將在早上7點35分客場先發出戰勇士隊。殷仔最近的兩場比賽都演出優質先發，不過在客場，殷仔的防禦率高達10.47。今天若想贏球，殷仔必須把球路壓低並且減少失投球的出現。球迷們一起打開電視為台灣殷雄加油！

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南京羽球世錦賽，台灣球后戴資穎今天將在晚間6點登場，對手則是來自澳洲的陳煊渝。去年因世大運而未參賽的戴資穎，今年將以世界球后身分參加世錦賽，力拚首座冠軍。精彩比賽，喜愛羽球的球迷們不要錯過囉！

陳偉殷將在客場挑戰勇士隊。（資料照，USA Today Sports）

中職例行賽持續進行，桃園球場晚間6點35分由中信兄弟客場挑戰Lamigo桃猿。象隊推出萊福力先發，對上猿隊的尼克斯。象隊下半季至今表現可圈可點，目前以7勝5敗1和的戰績排在第二位，僅落後猿隊1場勝差，這禮拜的象猿二連戰，精彩可期。

日職今天有三場轉播要帶給球迷們，分別是日本火腿出戰羅德、軟銀迎戰西武，以及樂天面對歐力士。台灣旅日投手宋家豪與陳冠宇皆有中繼登板的機會，他們的表現值得球迷們關注！

MLB例行賽 （陳偉殷先發）

07:30 馬林魚vs.勇士 民視、FOX體育、FOX體育3台

南京羽球世錦賽（戴資穎賽事）

18:00開賽 愛爾達體育3台

中職例行賽

18:35 象@猿 ELEVEN SPORTS1、愛奇藝

日職例行賽

12:00 羅德@日本火腿 FOX體育

17:00 軟銀@西武 FOX體育

17:00 樂天@歐力士 FOX體育3台