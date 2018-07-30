中職》悍將戰績不佳下台負責 葉總本季無緣200勝

葉君璋（資料照，記者林正堃攝）

〔體育中心／綜合報導〕去年富邦悍將勝率僅4成07排名墊底，新球季進行大補強，投打戰力大升級，躍身為本季奪冠大熱門，但戰績卻還是不理想，總教練葉君璋為此負責，請辭獲准，生涯執教200勝本季無法達成。

富邦悍將為了避免連兩年敬陪末座，今年網羅中信兄弟「棄將」蔣智賢、張正偉、陳鴻文、林煜清和林克謙，投打皆吞下大補丸，並找來前兄弟洋投伍鐸和前獅隊洋投布魯斯，與投手三冠王羅力組成堅強的先發輪值，未料上半季僅繳出27勝33負，排名第3，下半季也未見起色，雖一度取得3連勝，但後來又苦吞6連敗，目前下半季戰績4勝9負排名墊底。

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下半季至今進行13場，團隊失分達71分、被上壘率（WHIP）為1.48、被安打131支、保送41次在四隊團隊投手成績都排在最後，而團隊打擊方面，累積44打點、7轟、5盜和打擊率2成62皆是四隊最低，而守備也出現17次失誤，全聯盟最多。

富邦悍將沒有打出應有實力，總教練葉君璋也難辭其咎，富邦今天宣布葉君璋自行請辭獲准，總教練一職將由二軍總教練陳連宏接任，並由施金典教練暫代二軍總教練。

葉君璋2015年擔任義大犀牛總教練，並在隔年率領義大奪下隊史首冠，富邦接手後，他也續任總教練，至今共執教372場賽事，繳出169勝200敗3和、勝率0.458的成績，本季打完有機會達成200勝里程碑，不過隨著葉總的下台，這紀錄可能暫時無法完成了。