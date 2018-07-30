MLB》挑戰本季第4勝 陳偉殷明欲破客場魔咒

陳偉殷。（資料照，法新社）

〔體育中心／綜合報導〕旅美投手陳偉殷將於台灣時間31日（週二）7點35分客場先發出戰勇士隊，對方先發投手為德黑蘭，上週三勇士作客馬林魚主場的比賽，兩人已對決過。面對同樣的球隊、同樣的對手，殷仔所要擔心的應該是他客場高達10.47的防禦率，才能在勇士取勝。

陳偉殷本季出賽16場，主客場各半，主場成績二勝二敗，防禦率2.18，客場一勝五敗，防禦率高達10.47，落差之大彷彿不同一個人。殷仔最近兩場出賽都是投出六局的優質先發，不過都是在主場。馬林魚今天5:0完封國民取得二連勝，31日要力拚三連勝，也是本季最長連勝紀錄，殷仔在客場要多加把勁，才能率隊寫紀錄。

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勇士近況不算理想，今天才靠著紐康柏投8.2局、1安打的完美表現，帶領球隊以4：1擊敗道奇隊，終止最近的四連敗。勇士連敗期間團隊打擊率0.175，被三振33次，失26分，僅得7分。德黑蘭上場面對馬林魚，僅投4.1局掉9分，本季對戰防禦率7.76，對陳偉殷及馬林魚都是一大利多。

勇士打線中對戰陳偉殷打擊率超過四成的有三位，分別是明星一壘手佛里曼、金手套外野英西亞提，及卡馬戈，三人在上次對戰都有擊出安打，卡馬戈還擊出全壘打，是需嚴防的打者。