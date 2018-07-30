MiLB》總教練突上投手丘換投 這驚喜讓小將永生難忘（影音）

哈德森在比賽途中被通知升上大聯盟。（擷取自cut4）

〔體育中心／綜合報導〕當投手站在場上時，最不樂見教練突然喊暫停走上投手丘，有可能是你表現不好要被換掉了，或只是上來提醒一下，但幾乎都沒有什麼好事會發生，但紅雀小聯盟投手哈德森（Dakota Hudson）卻有不同的體驗，他雖然被換下來，但卻是要去向大聯盟報到。

紅雀農場排名第4的3A投手哈德森，上週先發登板時，教練團突然喊暫停走下投手丘換投手，哈德森滿臉疑惑，總教練Stubby Clapp上前取走球後，再拿出新球交給他，並告訴他升上大聯盟的好消息，哈德森又驚又喜，因為這是他人生的第一次，與教練和隊友慶祝完後退場，就隨即趕往紅雀報到。

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23歲的哈德森在29日迎來大聯盟初登板，面對小熊後援1局飆2K無失分，投出三上三下，以好表現完成了大聯盟處女秀。哈德森本季在3A繳出13勝3負、87K和防禦率2.50的亮眼成績單，也是太平洋岸聯盟的勝投王。

哈德森大聯盟首秀表現精采。（資料照，美聯社）