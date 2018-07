MiLB》總教練突上投手丘換投 這驚喜讓小將永生難忘（影音）

哈德森在比賽途中被通知升上大聯盟。(擷取自cut4)

〔體育中心/綜合報導〕當投手站在場上時,最不樂見教練突然喊暫停走上投手丘,有可能是你表現不好要被換掉了,或只是上來提醒一下,但幾乎都沒有什麼好事會發生,但紅雀小聯盟投手哈德森(Dakota Hudson)卻有不同的體驗,他雖然被換下來,但卻是要去向大聯盟報到。

紅雀農場排名第4的3A投手哈德森,上週先發登板時,教練團突然喊暫停走下投手丘換投手,哈德森滿臉疑惑,總教練Stubby Clapp上前取走球後,再拿出新球交給他,並告訴他升上大聯盟的好消息,哈德森又驚又喜,因為這是他人生的第一次,與教練和隊友慶祝完後退場,就隨即趕往紅雀報到。

請繼續往下閱讀...

23歲的哈德森在29日迎來大聯盟初登板,面對小熊後援1局飆2K無失分,投出三上三下,以好表現完成了大聯盟處女秀。哈德森本季在3A繳出13勝3負、87K和防禦率2.50的亮眼成績單,也是太平洋岸聯盟的勝投王。

哈德森大聯盟首秀表現精采。(資料照,美聯社)

ICYMI: This is what a dream coming true looks like.



The moment @memphisredbirds' Dakota Hudson got the call to the @Cardinals! #MiLB pic.twitter.com/fkZyR9fTIQ