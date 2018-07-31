MLB Live》陳偉殷首局讓對手3上3下 馬林魚2：0領先勇士

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球隊
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1
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2
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3
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4
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5
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6
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7
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8
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9
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R
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H
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E
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馬林魚
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|2
|2
|0
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勇士
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0
|0
|0
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0
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陳偉殷 今日表現
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IP
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H
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R
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ER
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BB
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SO
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HR
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ERA
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用球數
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1
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0
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0
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0
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0
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0
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0
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5.58
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0
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註解：
IP：局數 R：得分 H：安打 RBI：打點 BB：保送
HR：全壘打 SO：三振 ERA：防禦率
第一局
陳偉殷一上場就讓快腿菜鳥阿庫尼亞（Ronald Acuna Jr.）右外野飛球接殺出局，阿爾比斯 （Ozzie Albies）則是內野飛球遭捕手瑞爾穆托（J.T. Realmuto）接殺，佛里曼（Sam Freeman）則擊出滾地球遭刺殺，陳偉殷首局漂亮讓對手三上三下。
勇士先發投手德黑蘭（Julio Teheran）才開賽就遭遇亂流，先四壞保送馬林魚開路先鋒狄崔奇 （Derek Dietrich），下棒菜鳥安德森（Brian Anderson）一棒揮出中外野兩分砲，助馬林魚先馳得點，以2：0領先勇士。
請繼續往下閱讀...
賽前
〔記者黃照敦／綜合報導〕手感恢復的陳偉殷今天在亞特蘭大踢館，若能延續5天前對戰手感，將能一舉突破客場魔咒，勇士今天先發德黑蘭也要討回上次落敗顏面。
陳偉殷前一場在主場對勇士6局失3分，本季主場累計防禦率2.10，明顯比客場的10.47好很多，今天對手一樣，陳偉殷能否再繳優質內容，對建立投球自信有很大作用。至於前一場生涯首支二壘打「打」出信心的陳偉殷今天在打擊上是否還有精彩表現，也值得期待。
先發名單
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馬林魚
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棒次
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勇士
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D. Dietrich
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1
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R. Acuña Jr.
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B. Anderson
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2
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O. Albies
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J.T. Realmuto
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3
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F. Freeman
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J. Bour
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4
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N. Markakis
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S. Castro
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5
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T. Flowers
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M. Prado
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6
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J. Camargo
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M. Rojas
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7
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E. Inciarte
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M. Sierra
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8
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D. Swanson
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陳偉殷
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9
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J. Teheran
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陳偉殷
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先發投手
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J. Teheran