MLB Live》陳偉殷首局讓對手3上3下 馬林魚2：0領先勇士

2018/07/31 08:08

球隊

1

2

3

4

5

6

7

8

9

R

H

E

馬林魚

 2 2 2 0

勇士

0

 0 0

0

陳偉殷 今日表現

IP

H

R

ER

BB

SO

HR

ERA

用球數

1

0

0

0

0

0

0

5.58

0

註解：

IP：局數 R：得分 H：安打 RBI：打點 BB：保送

HR：全壘打 SO：三振 ERA：防禦率

第一局

陳偉殷一上場就讓快腿菜鳥阿庫尼亞（Ronald Acuna Jr.）右外野飛球接殺出局，阿爾比斯 （Ozzie Albies）則是內野飛球遭捕手瑞爾穆托（J.T. Realmuto）接殺，佛里曼（Sam Freeman）則擊出滾地球遭刺殺，陳偉殷首局漂亮讓對手三上三下。

勇士先發投手德黑蘭（Julio Teheran）才開賽就遭遇亂流，先四壞保送馬林魚開路先鋒狄崔奇 （Derek Dietrich），下棒菜鳥安德森（Brian Anderson）一棒揮出中外野兩分砲，助馬林魚先馳得點，以2：0領先勇士。

賽前

〔記者黃照敦／綜合報導〕手感恢復的陳偉殷今天在亞特蘭大踢館，若能延續5天前對戰手感，將能一舉突破客場魔咒，勇士今天先發德黑蘭也要討回上次落敗顏面。

陳偉殷前一場在主場對勇士6局失3分，本季主場累計防禦率2.10，明顯比客場的10.47好很多，今天對手一樣，陳偉殷能否再繳優質內容，對建立投球自信有很大作用。至於前一場生涯首支二壘打「打」出信心的陳偉殷今天在打擊上是否還有精彩表現，也值得期待。

先發名單

馬林魚

棒次

勇士

D. Dietrich

1

R. Acuña Jr.

B. Anderson 

2

O. Albies

J.T. Realmuto

3

F. Freeman

J. Bour

4

N. Markakis

S. Castro

5

T. Flowers

M. Prado

6

J. Camargo

M. Rojas

7

E. Inciarte 

M. Sierra

8

D. Swanson

陳偉殷

9

J. Teheran

陳偉殷

先發投手

J. Teheran

 

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