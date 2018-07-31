MLB》與藍鳥3換1 太空人迎來明星終結者歐蘇納

太空人找來明星終結者歐蘇納。（資料照，美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕衛冕軍太空人今再度啟動交易，將前終結者翟爾斯（Ken Giles）與2名小聯盟投手打包送往藍鳥，換來明星右投歐蘇納（Roberto Osuna）升級牛棚。

23歲的歐蘇納去年入選明星賽，單季39次救援成功為美聯第二，本季出賽15場防禦率2.93，因違反大聯盟家暴政策被禁賽75場，表定本週六結束禁賽，但因尚有個人官司得處理，預計本週先向太空人報到，下週才可能登板投球。

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太空人在這筆交易中，送走前終結者翟爾斯，他在7月初於投手丘上咒罵總教練，隨後被下放3A，另外兩位投手都是小聯盟球員，22歲右投培瑞茲（Hector Perez）是太空人農場排名第10的潛力球員，24歲右投保里諾（David Paulino）排名第23，前2年在大聯盟出賽9場。

太空人總管魯諾（Jeff Luhnow）發佈聲明歡迎歐蘇納，肯定歐蘇納能為過去的行為負起全責、主動配合調查，並完全遵守太空人隊的暴力零容忍政策，為球隊有所貢獻，非常歡迎歐蘇納的到來。

歐蘇納也透過聲明表示，很高興能加盟太空人，準備開始全新的職業生涯，「我的新隊友們的正向特質，是他們能夠成功的重要原因，期望我也能帶來正向的貢獻，與這群好隊友們一起打出更多贏球的球季，我要謝謝總管以及整個太空人球團願意相信我，我不會讓他們失望。」

前太空人終結者翟爾斯被交易。（資料照，美聯社）