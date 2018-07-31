羽球世錦賽》小戴不能掉以輕心！BWF官網列晉級之路3大對手

BWF官網刊出世錦賽女單專文，戴資穎被認為是絕對奪冠熱門。（資料照，BadminotonPhoto提供）

〔體育中心／綜合報導〕世錦賽進入第二天賽程，台灣羽球名將、世界球后戴資穎預計今天下午5點40分提拍上陣，BWF世羽聯官網日前刊出女單前瞻專文，並提到小戴在晉級之路需要提防的3位選手。

官網標題赤裸裸提到，戴資穎是「絕對的奪冠熱門」，內文指出，若小戴還需要額外的動力，那便是雖然她幾乎贏過每一項重要的世界級冠軍，但卻還沒有贏得世錦賽和奧運，「南京將為她提供機會消除這方面的困擾」。

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官網表示，看好戴資穎的原因無他，「數據說明一切，今年34場比賽只輸過一場，所到之處幾乎橫掃一切對手。在女單百花齊放的時刻，戴資穎依舊展現超強統治能力。」

不過，官網認為，戴資穎的晉級之路依然有阻礙。世錦賽女單有64籤，種子選手首輪輪空，小戴最快可能在16強面對種子選手，官網表示，「戴資穎也很清楚，自己不能掉以輕心，因為籤表中還潛伏著足夠多的頂尖選手，她們有可能在某一天將她絆倒。」

官網預測，戴資穎16強賽的對手可能是美國的張蓓雯；8強賽，挑戰她的可能是中國的何冰嬌或者加拿大的李文珊。華裔美籍的張蓓雯是首次代表美國隊參加世錦賽，上半年，張蓓雯曾在印度羽毛球公開賽摘下冠軍。