NBA》前太陽老將：亞里札在太陽並不會太開心

在太陽多半擔任導師角色的德利。（資料照，USA TODAY Sports）

〔體育中心／綜合報導〕近日才剛被太陽交易至籃網的老將德利（Jared Dudley），近日上「沃神」沃納洛斯基（Adrian Wojnarowski）的廣播節目，談及對老東家的看法，並認為新加盟太陽的亞里札（Trevor Ariza）可能不會太開心。

亞里札。（資料照，美聯社）

7月6號太陽成功從火箭挖腳亞里札，以一年1500萬美元的代價延攬這位防守悍將。至於德利則於兩週後在一場雙方交易中轉戰籃網。

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據德利在廣播節目上所言，他認為太陽的未來性值得期待，但短期間可能必須先承受挫敗。而身為中生代即戰力的亞里札，必須要忍受短期間年輕球隊的失敗與不振的戰績。

談到太陽的未來，德利表示看好：「我很高興布克（Devin Booker）發展成功。我認為J.傑克森（Josh Jackson）也能夠做到。如今他們又剛選中狀元艾頓（Deandre Ayton），我想太陽的未來是光明的。」

但對於正面臨巔峰尾端的亞里札而言，「他可能會覺得看不見方向。他有時會覺得挫折，不知道球隊會如何走下去。」

對過去兩季都待在太陽的德利來說，他能親身體會聯盟墊底的球隊的感受。「我們只是不停地擺爛，然後抽籤，之後再擺爛。而且沒有大咖球員願意來。」他認為，如果太陽的選秀結果不如預期，將可能面臨五年的黑暗期。「如果艾頓或J.傑克森並沒有發展成功，那太陽將很難重返榮耀，除非他們被交易以換取球星。」

J.傑克森是太陽能否重返季後賽的關鍵。（資料照，美聯社）

狀元艾頓（右）是太陽的希望。（資料照，法新社）