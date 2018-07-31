NBA》羅德曼上吐嘈大會狂開「金小胖」玩笑 網友：超難笑（影音）

It's @dennisrodman like you've never seen him before: roasting. #BruceWillisRoastpic.twitter.com/mgDky9jlKR — Comedy Central （@ComedyCentral） 2018年7月30日

〔體育中心／綜合報導〕NBA怪傑「小蟲」羅德曼（Dennis Rodman）近日上演員布魯斯威利（Bruce Willis）主持的吐嘈大會，各種吐嘈言論讓人大開眼界。

上吐槽大會的羅德曼。（資料照，法新社）

除了不停地使用生殖器相關的玩笑來嘲諷來賓，羅德曼還連開兩起隱射北韓的玩笑，使觀眾不知如何是好，只能報以禮貌性的笑聲。

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眾所皆知，羅德曼退休後與北韓領導人金正恩交好，多次往返北韓而引人注目。在吐嘈知名專欄作家瑪莎·史都華（Martha Stewart）曾坐過牢的事蹟上，羅德曼要她下次進監獄前：「請打給我，我會保釋你。」暗指自己過去宣稱，曾幫助被北韓監禁的美國學生被釋放的事蹟。

另外，羅德曼還大吐布魯斯威利，他將布魯斯威利所演過的核彈電影與金正恩作對比，並宣稱「至少金正恩比你聰明，不會選擇發射核彈」，暗諷布魯斯威利飾演的《世界末日》一片中發射核彈的情節。

北韓領導人金正恩。（資料照，法新社）

布魯斯威利。（資料照，美聯社）

儘管頻頻踩線，辛辣的言論似乎並沒有引來觀眾的喝采。根據影片的內容來看，觀眾並不買羅德曼的單，頂多只報以禮貌性的笑聲。

網友評價兩極，有人認為儘管羅德曼不懂如何吐嘈，還算可以接受；但也有網友直接貼上動圖，表示無聊。