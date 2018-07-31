中職》狀元談約未陷僵局 戴培峰先專心小馬世青

戴培峰是今年選秀狀元。（資料照，記者廖耀東攝）

〔記者倪婉君／台北報導〕除李振昌之外，中職其他3隊的第一指名球員都還在談約，其中富邦悍將選進的狀元戴培峰身價更是備受注目；戴培峰即將赴美出征小馬世青賽，但對於外傳他的合約「陷入僵局」說法，所屬秉初經紀公司表示並非事實。

富邦悍將昨天爆出總教練葉君璋請辭的震撼彈，但並不影響和今年其他選秀球員的談約行程。富邦今年選進10名球員是四隊最多，日前已替王正棠等4人及自行培訓的張竣龍舉行加盟記者會，包括戴培峰等6人也可望全數簽下。

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對於外界好奇戴培峰的談約進度，秉初表示和富邦已交換幾次意見，強調並未出現外界所稱「談約不順」或「陷入僵局」等情況，只是目前仍在溝通細節，應該等到戴培峰打完小馬世青賽後會比較有眉目。

18歲的戴培峰入選小馬世青代表隊，8月2日一大早就將隨隊赴美，參加3至6日於德州拉雷多舉行的比賽。戴培峰將合約交給經紀公司處理，對於外界將他和去年高中捕手狀元廖健富比較，他曾說兩人的優勢不同，自己也必須要學習對方的心態和球技。

此外，戴培峰也有機會挑戰，甚至突破廖健富的555萬簽約金。至於獅、猿仍和各自第1指名古林睿煬和翁瑋均在議約，獅隊已達成簽約金和激勵獎金總值上看700萬元的雛形，領隊蘇泰安表示仍在等待經紀公司回覆。