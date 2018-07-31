NBA》火箭如何升空？ 美媒：拿R.安德森換巴頓

有組織有防守的巴頓甚麼都好，就是合約太貴。（資料照，USA TODAY Sports）

〔體育中心／綜合報導〕身為目前少數冠軍競爭者的休士頓火箭隊，今年夏天卻先後痛失兩名側翼大將亞里札（Trevor Ariza）和巴阿穆泰（Luc Mbah a Moute）。在傳聞將簽下近日剛與老鷹達成買斷的安東尼（Carmelo Anthony）後，還需要更進一步補強3D側翼的戰力。

據前ESPN火箭部門的RedNinetyFour所透露的消息，火箭目前正追求四位3D球員，分別是貝茲莫（Kent Bazemore）、C.李伊（Courtney Lee）、卡羅（DeMarre Carroll）和巴頓（Nicolas Batum）。而《Hoopshype》的Bryan Kalbrosky認為巴頓將是最理想的對象。

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Bazemore, Courtney Lee, DeMarre Carroll, and Nic Batum were the targets we identified. — RedNinetyFour （@RedNinetyFour） 2018年7月28日

Bryan Kalbrosky認為，火箭能夠送出陣中坐領高薪卻無戰力的R.安德森（Ryan Anderson），向黃蜂換取巴頓。巴頓若跳出他最後一年（2021）的合約，接下來三年平均薪資為約2400萬美元；而R.安德森則還剩下兩年平均約2000美元。因此雙方互換在薪資上是匹配的。

相較於現在已掉出輪替的R.安德森，巴頓上季平均11.6分、4.8藍板與5.5助攻，除具備優異的防守能力，巴頓還有在同位置上出眾的組織能力。據《Cleaning the Glass》的數據顯示，巴頓的助攻率是前鋒位置上的前10%。火箭若能延攬到他，將能夠填補、甚至升級亞里札離隊後的前鋒戰力。況且，巴頓還比亞里札年輕三歲。

而對黃蜂而言，此交易將能夠幫助他們擺脫巴頓的大合約。因為他們現階段也不具備衝擊季後賽的能力，與其支付巴頓高額薪水然後戰績不上不下，不如換來合約較短、較好操作的R.安德森，並進入重建。

對火箭而言當然希望能延攬巴頓，不過他們必須為此支付更高額的豪華稅，但考量到他們處於當下全力拚爭冠的階段，這恐怕是比留下無用的R.安德森更佳的選擇。

防守薄弱、合約又貴的R.安德森成為火箭極欲脫手的包袱。（資料照，法新社）