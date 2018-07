NBA》火箭如何升空？ 美媒：拿R.安德森換巴頓

有組織有防守的巴頓甚麼都好,就是合約太貴。(資料照,USA TODAY Sports)

〔體育中心/綜合報導〕身為目前少數冠軍競爭者的休士頓火箭隊,今年夏天卻先後痛失兩名側翼大將亞里札(Trevor Ariza)和巴阿穆泰(Luc Mbah a Moute)。在傳聞將簽下近日剛與老鷹達成買斷的安東尼(Carmelo Anthony)後,還需要更進一步補強3D側翼的戰力。

據前ESPN火箭部門的RedNinetyFour所透露的消息,火箭目前正追求四位3D球員,分別是貝茲莫(Kent Bazemore)、C.李伊(Courtney Lee)、卡羅(DeMarre Carroll)和巴頓(Nicolas Batum)。而《Hoopshype》的Bryan Kalbrosky認為巴頓將是最理想的對象。

請繼續往下閱讀...

Bazemore, Courtney Lee, DeMarre Carroll, and Nic Batum were the targets we identified.