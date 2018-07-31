日職》二段式投球！石原聰美5年換5姿勢 網友：我老婆（影音）

石原聰美受邀開球。（取自YouTube影片）

〔體育中心／綜合報導〕日本人氣女星石原聰美昨晚到在東京巨蛋舉行的「Dream Match」日職退休球星交流賽擔任開球嘉賓，她已連續5年在此賽事開球，而且每次的姿勢都不一樣，讓人見識到女神的用心，今年她使用的是橫濱「番長」的兩段式投球法。

石原聰美兩段式開球。（取自YouTube影片）

石原聰美兩段式開球。（取自YouTube影片）

石原自2014年起，每年都嘗試不一樣的投球方式，包括用左手開球、2015年用村田兆治的戰斧式投法、2016年野茂英雄的龍捲風投法，去年使用渡邊俊介的潛水艇投法。

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今年她在橫濱DeNA「番長」三浦大輔的指導下，改用兩段式投球。開球前她還細心地整理投手丘上的紅土，並跨步計算距離，雖然今年提前在本壘前落地，但運動神經及臂力已受到大夥稱讚，台日網友紛紛高喊：「我老婆」、「太可愛了！」、「笑容真的太美了」。

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