MLB》交易大限最後倒數 國民開放交易哈波

國民開放交易哈波。（資料照，法新社）

〔體育中心／綜合報導〕731交易大限進入最後倒數，國民球團拋出震撼彈，宣布開放交易看板球星哈波（Bryce Harper），印地安人已搶先洽談，華盛頓當地媒體也提出分析數據，支持國民交易哈波。

大聯盟知名記者Jon Morosi透露，印地安人向國民詢問哈波交易可能，但雙方目前進度僅止於討論，另一名記者Mark Feinsand接著更新，國民已正式把哈波放上談判桌，開放各隊提出交易提案。

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《華盛頓郵報》認為，國民目前在分區排名第三，已落後第一的費城人6場勝差，是時候面對現實，出清合約即將到期的球員，換來潛力球員或未來選秀籤，認為是時候交易掉看板球星哈波。

《華盛頓郵報》指出，哈波過往的表現與成就固然顯赫，但哈波今年勝場貢獻值3.0，在國聯外野手僅排名第12，根據2套分析系統推算，哈波本季預估會再出賽50場，貢獻12轟33分打點，期間打擊率約2成7。

統計數據顯示，哈波今年打速球表現不佳，被速球三振的機率25％為生涯新高，雖然保送率近2成，但對於外角、高球揮空率特別高，影響到對來球的掌握度，本季對於外角偏高速球的整體攻擊指數下滑到.994，不及2015年奪年度MVP時的1.196。

雖然哈波的確可能針對自己的揮棒作出調整，但對手祭出「防守佈陣」的難題仍然存在，哈波本季450打席碰上192次內野佈陣，機率高達42.7％。多項數據顯示，哈波在遭遇對手佈陣時，製造得分的能力確實下滑，未來哈波還是會繼續被對手佈陣。

《華盛頓郵報》點出，截至今天為止，國民本季晉級季後賽的機率是42.5％，還不足以用來評斷，是否該交易哈波，預估國民只有在確定無法續簽哈波的狀況下，才有可能同意交易。

《華盛頓郵報》最後建議國民球團，若有夠格的交易提案，送走一位可能無法在季後賽提振球隊的強打者，換來優渥的回報，可能是個比較明智的作法，喊話「國民是時候交易哈波了」。

大聯盟官網認為，國民此舉並非一定要送走哈波，而是想聽取各隊的交易提案，4位球團高層認為，哈波本季會續留國民，另外2位則主張，如果提出的交易包裹夠格，國民會同意交易哈波。

哈波是國民看板球星。（資料照，法新社）