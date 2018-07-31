NBA》魔獸自爆曾想加盟勇士 卻被「他」一句話截胡

「魔獸」豪爾德。（資料照，USA TODAY Sports）

〔體育中心／綜合報導〕「魔獸」豪爾德（Dwight Howard）日前遭黃蜂無預警交易至籃網，隨後選擇買斷合約投入自由市場，最後以2年1100萬美元（約新台幣3.4億）加盟巫師，而他今天卻自爆在今夏自己曾差點就加入衛冕軍勇士隊，不過卻因「牆哥」沃爾（John Wall）的一句話改變主意。

過去曾被稱作聯盟第一中鋒的豪爾德，今夏在被黃蜂交易後，馬上與籃網商討買斷事宜，希望能進入自由市場，當時外界就頻傳衛冕軍勇士有意簽下魔獸共組「五巨頭」。

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豪爾德近日在受訪時承認，勇士隊當時的確有跟他聯絡，而他也一度考慮過要加盟衛冕軍，成為「灣區大軍」的一員，不過最後卻被巫師隊球星「牆哥」沃爾的一則訊息截胡。

「沃爾就是發了一條訊息問我：『你想來華盛頓嗎？』，話不多但當下就讓我感覺：『老天！我是你的人了。』」豪爾德說道，「他主動聯絡我，而我也從未和John那樣的控衛合作過，所以沒道理錯過這樣的機會。」

巫師球星「牆哥」沃爾。（資料照，美聯社）

「勇士曾打電話給我，而且我也認真考慮過（加盟）他們。」豪爾德繼續說道，「但在John發了那樣的訊息後，雖然我沒有在第一時間直接告訴他，但我當下我想的就是──我要成為巫師的一員了！」

而最終豪爾德和巫師隊簽了一份2年1100萬美元的合約，而勇士則以一份1年530萬美元（約新台幣1.6億）簽下明星中鋒「表弟」卡森斯（DeMarcus Cousins）。