MLB》費城人要命跑壘失誤 紅襪再見安打豪奪第75勝（影音）

〔體育中心／綜合報導〕紅襪今與費城人之戰，雙方先發投手表現強悍，都投8局失1分，而費城人在第三局發生跑壘失誤慘遭雙殺，錯失擴大領先的良機，最後被紅襪追平、鑿戰至13局還被紅襪敲再見安打，最後以1：2吞敗。此役紅襪隊台灣好手林子偉沒有上場。

雙方先發投手今天表現不相上下，紅襪普萊斯（David Price）主投8局被敲8安、飆5K只失1分，賽後防禦率3.97；費城人先發諾拉（Aaron Nola）則被敲4安、飆6K，同樣只失一分，賽後防禦率2.35。

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費城人於第2局先馳得點，第3局卻發生要命跑壘失誤，山塔納（Carlos Santana）敲出一支三壘方向彈跳球，被三壘手努涅斯接住，他將球傳給捕手里昂（Sandy Leon），2人原想夾殺三壘往本壘跑的霍金斯（Rhys Hoskins）得分，結果一壘的耶雷拉（Odubel Herrera）此時想趁機攻占三壘，反而被紅襪識破遭封殺。最後霍金斯也沒能躲過夾殺命運，形成罕見的雙殺守備。

紅襪第5局靠著布雷德利（Jackie Bradley Jr.）、努涅斯（Eduardo Nunez）接連安打追成1：1平手。

雙方鑿戰至延長賽第13局下半，先是努涅斯敲安上一壘，再成功盜至二壘，最終史威哈特（Blake Swihart）敲出生涯首支再見安打，結束比賽。

本季戰績一路猛進的紅襪在這一勝後。近23場贏了19場，並且締造了自1946年後的最佳成績：以聯盟最佳的75勝33敗坐穩美東龍頭，距離美東第二的洋基多達6場勝差。另外，他們也贏下近21場跨聯盟交流戰中的19場。

史威哈特敲再見二壘安。（法新社）

努涅斯今攻防表現都亮眼。（法新社）