足球》C羅首度訓練與隊友相見歡 巨星效應票價飆漲（影音）

C.羅納度與阿根廷小將迪巴拉(Paulo Dybala)握手寒暄。(取自祖文特斯推特)

〔體育中心/綜合報導〕葡萄牙巨星C.羅納度(Cristiano Ronaldo)與效力9年的西甲豪門皇家馬德里分道揚鑣,加盟義甲強權祖文特斯,星期一向新東家報到後,馬上投入球隊訓練並與隊友相見歡,展開在義大利的新生活。

C羅在周日晚上結束假期,抵達義大利杜林,周一現身也現身祖文特斯訓練基地,與新隊友們見面,並接受體能測。

請繼續往下閱讀...

而雖然祖文特斯大部分球員都還在美國參加參加季前熱身賽國際冠軍盃(International Champions Cup)。不過,C羅還是在訓練基地遇到自己的老隊友、阿根廷伊瓜因(Gonzalo Higuain)以及24歲的小將迪巴拉(Paulo Dybala),也和其他歸隊的球員在一起進行訓練。

Welcome back, boys!



Rodrigo Bentancur , @Douglascosta , @Cuadrado , @PauDybala_jr, @G_Higuain & @Cristiano began their pre-seasons at J | Medical and the JTC today! #ForzaJuve pic.twitter.com/BcilvNcVZQ