NBA》留給克利夫蘭的禮物！詹皇小學開幕 誓率湖人谷底反彈

詹姆斯出席「承諾小學」開幕儀式，發表談話。（美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕「詹皇」詹姆斯（LeBron James）在離開家鄉克利夫蘭前，送給這裡的孩子一份大禮！他在克利夫蘭近郊的亞克朗（Akron）成立「承諾小學（I Promise School）」，專為城裡生活遇到困境的年輕學子而設立，他自己多年前也曾是問題學生，此外，談到新賽季加盟湖人，他誓言，要帶領這支球隊從谷底奮起。

手握3座總冠軍、4度榮獲MVP，詹姆斯今天受訪時卻認為，創辦這座學校，對他來說是更偉大的成就。

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詹姆斯已經醞釀創辦小學的想法已久，前後構思近10年，如今終於成真，他預計再投入數百萬美元到教育，他今日向媒體暢談他的辦學理念：「我們一開始收240個學生，其中一半是小學三年級、一半是四年級，因為我認為這年紀非常關鍵，而這也是我的起點。」

詹姆斯回憶：「你知道嗎？我在四年級時因為家境困難缺課了80天，隔年，我遇到了沃克（Walker）一家，給我了依靠，也遇到一些教練教我打籃球和美式足球，於是我變成沒有一天缺課，因此這是我認為我們現在能夠幫助這些小朋友的地方，讓他們知道我們會在這裡給他們支援，這也是我認為他們現階段最需要的：知道有人在乎他們。」

詹姆斯的「承諾小學」今天開幕。（美聯社）

話鋒一轉，詹姆斯談到新賽季加盟湖人隊的決定，他誓言要帶領這支過去擁有輝煌歷史的球隊邁向總冠軍。

「我熱愛接受挑戰，幫助一支隊伍去抵達他們許久未曾到達的高度。能夠加入這樣擁有悠久歷史的球隊，對我和我的家庭、和整個籃球史而言都是重要的一步。」詹姆斯說。