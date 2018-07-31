NBA》「豪小子」月中突遭交易 隊友不捨 ：像失去大哥

林書豪。（資料照，法新社）

〔體育中心／綜合報導〕籃網在本月突然將台裔好手林書豪交易至老鷹，經歷「林來瘋」高峰，一夕爆紅，但6年過後卻變成浪人球員，但由於林書豪先前認為自己不會被交易，這消息讓許多人感到訝異和不捨，其中也包括他在籃網的前隊友雷佛特（Caris LeVert）。

雷佛特對於林書豪被交易相當不捨。（資料照，美聯社）

籃網在月中與老鷹、金塊達成交易，把林書豪交易至老鷹，懷特海德（Isaiah Whitehead）送去金塊，換來「半獸人」法瑞德（Kenneth Faried）和老將亞瑟（Darrell Arthur）、一枚2019受保護首輪籤和2020二輪籤。

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而對於林書豪的交易，隊友雷佛特感到相當不捨，也覺得非常意外。

「就像失去了自己的兄弟一樣，看他離開真是心情很糟，Jeremy（林書豪）之前就像是我的大哥一樣，現在也依然是。」雷佛特在受訪時說道：「Isaiah（懷特海德）也是，像這樣失去球員感覺很不好受，但是我也明白這就是生意，有時候就是會發生。 」

林書豪（左）與雷佛特（中）。（資料照，歐新社）

林書豪在2016年籃網隊簽下3年3600萬美元（約10.9億台幣）合約，但過去兩個賽季出賽37場，2016-17賽季場均為14.5分、5.1助攻、3.8籃板，上賽季首戰就因右膝髕腱斷裂整季報銷，而他的先發空缺，就由雷佛特頂替。

林書豪季後雖行使球員選項續留籃網，第3年薪水為1250萬美元（約3.8億台幣），但籃網隊為了球隊年輕化，把30歲的林書豪交易。

也有美媒指出，若林書豪可以健康出賽，不妨複製過去黃蜂時期稱職扮演第六人，亞特蘭大球迷絕對可以期待「豪小子」在新球季的表現。

林書豪下季將改披老鷹隊戰袍。（取自林書豪IG）