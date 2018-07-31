棒球》王建民重回旅美生涯第一支球隊開球 勾起滿滿感動回憶

王建民開球。（WYC影視（WYC Motions）提供）

〔體育中心／綜合報導〕王建民在結束為期3週的富邦悍將客座教練行程後，已於月初返美，而今天也別具意義地回到他第一次在美國職棒體系出賽的1A球隊：史坦頓島洋基隊（Staten Island Yankees）擔任開球來賓並出席簽名會，還和總經理Jane Rogers重逢，勾起球迷滿滿的感動和回憶。

王建民今天重返首度在美國出賽的洋基1A史坦頓島洋基隊時，更是受到滿場觀眾的熱情歡呼，王建民也再次站上投手丘讓大家重溫熟悉的身影，但王建民也坦承：「有點久沒有站上投手丘投球了，所以只用三分力，想準確丟到捕手手套就好，好像可以投得更好一點。」

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在王建民開球之前，更到球場拜訪了史坦頓島洋基隊的總經理Jane Rogers。王建民首次站上史坦頓島洋基隊的球場時，Jane Rogers就是總經理，經過十多年，再次見到王建民Jane Rogers更忍不住哽咽，場面相當感人。

王建民重返1A球隊擔任開球嘉賓。（WYC影視（WYC Motions）提供）

王建民與球隊教練致意。（WYC影視（WYC Motions）提供）

王建民開球前球場播放電影預告。（WYC影視（WYC Motions）提供）

王建民開球後幫現場球迷簽名。（WYC影視（WYC Motions）提供）

加拿大台裔導演陳惟揚花費四年多時間，和王建民一起飛過21座城市，紀錄王建民在佛州棒球農場苦練的艱辛，最後更熱血重返大聯盟。從原本王建民不答應導演陳惟揚的拍攝，到最後同意的最主要原因，王建民也在亞美影展的映後分享時說到：「希望把這部電影可以讓更多人看到，讓小朋友、在異鄉、在外面打拼的朋友，不要太快、太容易的放棄，應該要繼續為理想去拼。」

《後勁：王建民》在影展的放映，更是感動現場爆滿的觀眾。特別包含了現場的女性觀眾，對於片中紀錄到王建民太太在背後的默默付出，和因為打球而犧牲掉陪同家人的心情，這些都是一般球迷和觀眾都不了解也很難見到的背後故事。

而王建民雖然許久沒有回到史坦頓島洋基隊的球場，但這場球賽仍然吸引了許多觀眾前來，而在王建民開球後，更有許多球迷為了能讓王建民簽名，在排隊時的人潮，更超過在看球賽的觀眾，證明王建民的人氣和魅力還是依舊相當火熱。而在開球之前，球場更播放《後勁：王建民》的電影預告，並宣布《後勁：王建民》接下來將在全美於10月中，台灣則預計在12月盛大上映。

紐約亞美影展首映左起導演陳惟揚、王建民。（WYC影視（WYC Motions）提供）

紐約亞美影展首映王建民和導演接受映後QA。（WYC影視（WYC Motions）提供）

紐約亞美影展首映滿滿觀眾與媒體。（WYC影視（WYC Motions）提供）