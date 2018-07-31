MLB》派克斯頓七局無失分好投 太空人苦吞本季最慘五連敗

派克斯頓繳出七局無失分好投。（法新社）

〔體育中心／綜合報導〕美聯西區排名前二名的太空人與水手今天展開三連戰，首場比賽水手靠著先發投手派克斯頓（James Paxton）的七局好投，加上主砲克魯茲（Nelson Cruz）的關鍵清壘二壘安打，終場水手以2：0擊退太空人，送給太空人五連敗。

太空人先發投手柯爾（Gerrit Cole）前五局表現完美，沒有讓水手敲出安打。不過比賽來到六局下半兩人出局後，水手的席古拉（Jean Segura）與斯潘（Denard Span）連續敲安，接著克魯茲擊出車布邊的清壘二壘安打，助水手打破僵局。

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隨後第八、九局，太空人也無法從中繼投手卡洛米（Alex Colome）與終結者迪亞茲（Edwin Diaz）手中攻下分數，終場水手就以2分之差擊敗太空人，在關鍵的三連戰中拔得頭籌。目前在美聯西區僅落後太空人3場勝差。

水手主砲克魯茲一棒打回壘上跑者。（USA TODAY SPORTS）

水手先發投手派克斯頓此役主投7局無失分，僅被擊出3支安打，還飆出8次三振，奪下本季第9勝。而終結者迪亞茲也成功奪下本季第40次救援成功，傲視全聯盟。

兩隊的第二場比賽將在明天早上10點進行，太空人推出摩頓（Charlie Morton）主投，水手則派出李克（Mike Leake）迎戰。



終結者迪亞茲收下本季第40次救援成功。（USA TODAY SPORTS）