中職Live》陳偉漢滿壘安打建功 兄弟3：0桃猿

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球隊
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1
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2
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3
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4
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5
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6
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7
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8
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9
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R
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H
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E
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兄弟
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|3
|0
|3
|6
|1
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猿
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0
|0
|0
|2
|0
第二局
首棒詹子賢敲出二壘安打上壘，蘇緯達擊出二壘方向滾地球遭刺殺跑者上三壘。黃鈞聲選到四壞球保送、一三壘有人。張志強擊出左外野方向一壘安打，帶有一分打點。王威晨擊出內野安打形成滿壘，陳偉漢趁勢補上一隻中外野安打，帶有兩分打點。陳子豪擊出內野強勁滾地出局，兩出局。尼克斯三振彭政閔即時止血。
請繼續往下閱讀...
這局Lamigo僅有梁家榮擊出一支安打，沒能打下分數。
第一局
王威晨擊出游擊滾地出局，陳偉漢擊出三游間滾地球，梁家榮雖然無法接到，但後面的郭永維即時補救，兩出局。陳子豪擊出中外野安打上壘，彭政閔擊出一、二壘穿越滾地安打，打者進佔一、二壘。張志豪擊出一壘方向滾地被朱育賢接住，三出局兄弟沒有得分。
藍寅倫遭到三振後，郭永維擊出一支反方向安打。萊福力牽制暴投，郭永維不費吹灰之力就站上得點圈。郭嚴文擊出游擊滾地，沒能推進跑者，自己也出局。王柏融選到四壞保送後，廖健富沒能建功，一局結束雙方0：0。
先發打序
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中信兄弟
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棒次
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Lamigo桃猿
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王威晨 2B
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1
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藍寅倫 LF
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陳偉漢 SS
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2
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郭永維 SS
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陳子豪 RF
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3
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郭嚴文 2B
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彭政閔 1B
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4
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王柏融 CF
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張志豪 CF
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5
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廖健富 DH
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詹子賢 LF
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6
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朱育賢 1B
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蘇緯達 DH
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7
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鍾承祐 RF
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黃鈞聲 C
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8
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梁家榮 3B
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張志強3B
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9
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劉時豪 C
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萊福力
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先發
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尼克斯