中職Live》陳偉漢滿壘安打建功 兄弟3：0桃猿

2018/07/31 19:32

球隊

1

2

3

4

5

6

7

8

9

R

H

E

兄弟

 0 3 0 3 6 1

0

 0 0 2 0

第二局

首棒詹子賢敲出二壘安打上壘，蘇緯達擊出二壘方向滾地球遭刺殺跑者上三壘。黃鈞聲選到四壞球保送、一三壘有人。張志強擊出左外野方向一壘安打，帶有一分打點。王威晨擊出內野安打形成滿壘，陳偉漢趁勢補上一隻中外野安打，帶有兩分打點。陳子豪擊出內野強勁滾地出局，兩出局。尼克斯三振彭政閔即時止血。

這局Lamigo僅有梁家榮擊出一支安打，沒能打下分數。

第一局

王威晨擊出游擊滾地出局，陳偉漢擊出三游間滾地球，梁家榮雖然無法接到，但後面的郭永維即時補救，兩出局。陳子豪擊出中外野安打上壘，彭政閔擊出一、二壘穿越滾地安打，打者進佔一、二壘。張志豪擊出一壘方向滾地被朱育賢接住，三出局兄弟沒有得分。

藍寅倫遭到三振後，郭永維擊出一支反方向安打。萊福力牽制暴投，郭永維不費吹灰之力就站上得點圈。郭嚴文擊出游擊滾地，沒能推進跑者，自己也出局。王柏融選到四壞保送後，廖健富沒能建功，一局結束雙方0：0。

先發打序

中信兄弟

棒次

Lamigo桃猿

王威晨 2B

1

藍寅倫 LF

陳偉漢 SS

2

郭永維 SS

陳子豪 RF

3

郭嚴文 2B

彭政閔 1B

4

王柏融  CF

張志豪 CF

5

廖健富  DH

詹子賢 LF

6

朱育賢  1B

蘇緯達 DH

7

鍾承祐  RF

黃鈞聲 C

8

梁家榮 3B

張志強3B

9

劉時豪 C

萊福力

先發

尼克斯
相關關鍵字： 中職

新聞送上來！ 快加入APP、LINE好友

iOS

Android

APP下載

LINE好友

已經加好友了，謝謝
歡迎加入【自由體育】
按個讚　心情好
已經按讚了，謝謝。

相關新聞

推薦新聞
即時戰況
熱門新聞
自由時報體育頻道
電腦版 / 手機版
版權所有 不得轉載 © 2018 The Liberty Times. All Rights Reserved.