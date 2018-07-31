中職Live》陳偉漢滿壘安打建功 兄弟3：0桃猿

球隊 1 2 3 4 5 6 7 8 9 R H E 兄弟 0 3 0 3 6 1 猿 0 0 0 2 0

第二局

首棒詹子賢敲出二壘安打上壘，蘇緯達擊出二壘方向滾地球遭刺殺跑者上三壘。黃鈞聲選到四壞球保送、一三壘有人。張志強擊出左外野方向一壘安打，帶有一分打點。王威晨擊出內野安打形成滿壘，陳偉漢趁勢補上一隻中外野安打，帶有兩分打點。陳子豪擊出內野強勁滾地出局，兩出局。尼克斯三振彭政閔即時止血。

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這局Lamigo僅有梁家榮擊出一支安打，沒能打下分數。

第一局

王威晨擊出游擊滾地出局，陳偉漢擊出三游間滾地球，梁家榮雖然無法接到，但後面的郭永維即時補救，兩出局。陳子豪擊出中外野安打上壘，彭政閔擊出一、二壘穿越滾地安打，打者進佔一、二壘。張志豪擊出一壘方向滾地被朱育賢接住，三出局兄弟沒有得分。

藍寅倫遭到三振後，郭永維擊出一支反方向安打。萊福力牽制暴投，郭永維不費吹灰之力就站上得點圈。郭嚴文擊出游擊滾地，沒能推進跑者，自己也出局。王柏融選到四壞保送後，廖健富沒能建功，一局結束雙方0：0。

先發打序