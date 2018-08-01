周天成、王子維力拚羽球世錦賽晉級 今日賽事預告與轉播

台灣一哥周天成。（資料照，記者林正堃攝）

各位讀者早安，自由體育替您獻上精彩的賽事與轉播囉！

南京羽球世錦賽，台灣羽球一哥周天成將在下午出戰丹麥好手基姆奇（Rasmus Gemke） ，兩人過去交手2次，都由小天獲勝。另外王子維將對上法國選手萊維德斯（Brice Leverdez），球迷們一起打開電視為台灣選手加油！

請繼續往下閱讀...

中職例行賽方面，台南球場晚間6點35分由統一獅迎戰富邦悍將，獅隊推出洋投馬丁尼茲先發，對上悍將的黃亦志。悍將總教練葉君璋日前因為戰績不佳請辭，新上任的陳連宏能否帶領悍將打出新氣象，值得球迷期待。喜愛中職的球迷朋友記得準時鎖定電視轉播，無法收看的球迷也可以透過自由體育文字轉播掌握最新動態！

大聯盟例行賽持續進行，早上7點由洋基坐鎮主場迎戰金鶯。洋基派出田中將大先發，對上金鶯的拉米瑞茲（Yefry Ramirez）。田中將大前一場面對光芒完投9局奪下勝投，今天要延續手感，力拚本季第9勝並助球隊拉近與紅襪的差距。另外，早上10點還有太空人與水手的美聯西區割喉戰，精彩比賽，球迷們不要錯過囉！

日本職棒例行賽，今天將有2場比賽要帶給球迷朋友，分別是軟銀挑戰西武，以及歐力士出戰樂天。旅日台灣投手宋家豪有機會中繼登板投球，球迷們記得準時收看轉播！

南京羽球世錦賽

10:00開賽 愛爾達體育3台

CPBL例行賽

18:35 富邦悍將@統一獅 FOX體育2台、愛爾達體育2台、愛奇藝

MLB例行賽

07:00 金鶯@洋基 FOX體育、民視

10:00 太空人@水手 FOX體育3台

NPB例行賽

17:00 軟銀@西武 FOX體育

17:00 樂天@歐力士 FOX體育3台